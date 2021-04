Coupe de France - Toulouse : Wesley Saïd, le retour

Plombé par le Covid ces derniers jours (11 joueurs touchés), le TFC chercher quelques bonnes nouvelles. Et il y en a une : le retour à la compétition de Wesley Saïd. Victime du rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match amical face à Bordeaux en août dernier, il va faire son retour ce mardi en Coupe de France face à Rumilly-Vallières.

Garande : "Il a un tel talent"

Une très bonne nouvelle pour le coach Patrice Garande : "C'est un bonheur pour lui, il va pouvoir rejouer en compétition. Cela se voit sur sa figure quand il vient à l'entraînement. Le fait d'être avec ses partenaires, de retoucher le ballon, d'être libéré... Il semble à 100% d'un point de vue médical par rapport à son opération. Après, le problème qu'il va avoir c'est la compétition. Mais c'est un garçon qui sur 20 ou 30 minutes, il a un tel talent, peut vous faire des différences."

Le coach qui assure que ce mardi, Saïd aura du temps de jeu : "Il jouera, il ne jouera pas tout le match. Il n'a pas ça dans les jambes et il ne faut pas brusquer les choses. Mais si malgré son absence, si tout ce temps son objectif intérieur c'était je vais être celui qui va faire la différence pour monter ou se qualifier, c'est super intéressant. A nous de l'utiliser à bon escient pour qu'il ne se blesse pas et lui donner petit à petit le temps de jeu nécessaire. C'est un super joueur. C'est une arme supplémentaire qui doit nous aider à nous qualifier et puis je suis persuadé qu'en championnat il va nous faire gagner des points."

Le TFC affronte Rumilly-Vallières (N2) ce mardi à 18h45 au Parc des Sports d'Annecy pour une place en demi-finale de la Coupe de France.