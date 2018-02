Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France de football a eu lieu jeudi soir. Le Paris SG, triple tenant du titre, recevra Marseille dans le choc. L'autre affiche 100% Ligue 1 oppose Lyon à Caen. Retrouvez toutes les rencontres qui se disputeront les mardi 27 et mercredi 28 février.

Après la qualification ce week-end des huit clubs, il reste au moins quatre clubs de Ligue 1 (Paris, Lyon, Marseille, Caen et peut-être Strasbourg), une formation de Ligue 2 (Lens) et au moins deux clubs de National (Les Herbiers, Chambly et peut-être Grenoble).

Ces quarts de finale se disputeront le mardi 27 et le mercredi 28 février (horaires à déterminer).

Les quarts de finale

Paris (L1) - Marseille (L1)

Caen (L1) - Lyon (L1)

Les Herbiers (N) - Lens (L2)

Grenoble (N) ou Strasbourg (L1) - Chambly (N)

Divisions

L1 : Ligue 1 (1re division)

L2 : Ligue 2 (2e division)

N : National (3e division)

Un Clasico et un autre choc 100% Ligue 1

Le Paris SG, triple tenant du titre, recevra l'Olympique de Marseille en quart de finale de la Coupe de France, remake de la finale 2016. Hasard du calendrier, les Parisiens accueilleront les Marseillais deux fois en l'espace de quelques jours, puisque l'affiche PSG-OM en Ligue 1 est prévue pour le 25 février.

De son côté, l'Olympique Lyonnais se déplacera à Caen.

"On va se mettre en tête qu'un exploit est possible". La réaction de Patrice #Garande au tirage au sort du quart de finale de #CoupedeFrance entre @SMCaen et @OLhttps://t.co/CjAaT2unndpic.twitter.com/V4nnr2Qli4 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 8, 2018

Les deux autres rencontres opposeront Les Herbiers (National) au club de Ligue 2 Lens, tandis que l'autre Petit Poucet Chambly (National) sera opposé à Grenoble (National) ou Strasbourg (L1).

Football : Les Herbiers / Lens en 1/4 de finale de la Coupe de France ! https://t.co/7DnvWRPIEy — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 8, 2018

Le tirage au sort des demi-finales se déroulera, selon la FFF, sur le lieu du dernier match. Ensuite, les demi-finales sont programmées le mardi 17 et le mercredi 18 avril, et la finale se disputera le mardi 8 mai, au Stade de France.

