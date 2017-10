Coupe de France : tous les résultats du 5ème tour dans la Loire et la Haute-Loire

13 clubs ligériens et altiligériens étaient encore en lice pour ce 5ème tour de Coupe de France. Après les rencontres de ce week-end, 7 se maintiennent : Andrézieux, Firminy, l'AS algérienne du Chambon-Feugerolles et Feurs pour la Loire, Espaly, le Velay FC et le Puy en Haute-Loire.

Sur les 9 équipes ligériennes encore en course, seules 4 ont gagné leur ticket pour le 6ème tour de la Coupe de France. Et avec la manière pour certains, comme l'AS algérienne du Chambon-Feugerolles ce dimance, qui a infligé 5 buts à Lyon Duchère, qui n'a pas mis une seule fois le ballon dans le but adverse. Feurs s'est aussi qualifié en allant jusqu'aux tirs au but face au MOS 3 Rivières : 3 partout à la fin des 90 minutes, puis 3 - 2 aux tirs au but. En revanche, Chambeon Magneux s'est incliné 0-1 face à Bron, et Côte Chaude sort aussi de la Coupe de France, éliminé en tirs aux but (4 - 1, après 1 partout au bout du temps réglementaire) par Valdaine.

Deux rencontres 100% ligériennes samedi

Deux matchs faisaient s'affronter deux clubs ligériens hier : Dervaux / Andrézieux et Roche Saint Genest / Firminy. Andrézieux s'est imposé sans grande surpsie 3-0 face à Dervaux. Il y a eu un peu plus de suspens pour Firminy, qui est allé jusqu'aux tirs au but, pour finalement s'imposer 3-2, après un nul 1 partout. Roanne a été éliminé hier également, 0 à 3 face à Lyon Duchère.

En Haute-Loire, 3 équipes sur 4 encore en lice se sont sélectionnées : Espaly s'est imposé 4 - 1 face à Saint Georges les Ancizes, et le Puy 3-1 face au Cendre. Le Velay FC s'impose de justesse 3-3 face à Cournon. Brioude quitte par contre la Coupe de France, 1 - 3 face à Chamalière.