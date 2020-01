Coupe de France : " Tout le monde maintenant veut devenir partenaire de l'ASM Belfort"

Belfort, France

Et maintenant? Que va-t-il se passer pour l'ASM Belfort? Après sa qualification historique pour les quarts de finale de la coupe de France de football ce mardi soir, son président Jean-Paul Simon pense déjà à la suite. Au tirage au sort, jeudi bien sûr. Au match qui va sans doute se dérouler au stade Bonal. Mais pas seulement : " la coupe nous a déjà rapporté 300 000 euros de dotations de la fédération française de football. Sans parler du reste des recettes " a confié le président.

Je continue de vendre mon club avec passion

Il y a donc les recettes directes et puis les retombées en ce qui concerne les partenariats. Selon jean-Paul Simon: " tout le monde maintenant veut être partenaire de l'ASMB. ET moi je fais comme d’habitude, je vends mon club avec passion. Il est vrai que c’est plus facile en ce moment que quand on est avant dernier de nationale 2 et qu'on joue devant 200 personnes ".

Jean-Paul Simon a aussi confié qu'il allait organiser un événement ce jeudi au stade Serzian pour suivre le tirage au sort : "je rêve toujours du PSG" a -t-il dit.