Coupe de France : tout savoir sur le match entre le Pau FC et le PSG

Pau, France

Tous les fans de foot en Béarn attendent ce rendez-vous de Coupe de France entre le Pau FC et le PSG ce mercredi soir, coup d'envoi à 18h30, au stade du Hameau, à 18h30 à vivre en intégralité sur France Bleu Béarn.

Comment retirez les places que vous avez réservé

Si vous avez réussi à réserver vos billets au nouveau stade des Pyrénées vendredi, malgré la cohue, vous avec encore jusqu'à midi, ce mercredi, pour les récupérer aux guichets du Hameau. Il vous faudra arriver muni de la pièce d'identité que vous avez présenté au moment de la réservation et/ou du téléphone portable correspondant au numéro que vous avez laissé. Il n'y a plus de place à vendre sur Internet, le match se jouera à guichets fermés.

Où suivre la rencontre si vous n'avez pas de billets ?

La municipalité va installer une "fan zone" au carreau des Halles de Pau. Elle pourra accueillir 1.500 personnes (dont 680 places assises) à partir de 17 heures. L'entrée se fera uniquement par la place de la République (côté médiathèque), et des stands tenus par les clubs de foot palois proposeront de quoi se restaurer et des boissons sans alcool.

La Coupe de France va être exposée ce mercredi, de 11 heures à 14 heures, à l'angle des rues Saint Louis, Joffre et des Cordeliers. Il y aura des cadeaux à gagner par tirage au sort de 11 heures à 13h30. 10 places pour le match seront aussi à gagner toujours par tirage au sort, à 13h30, en présence de Bernard Laporte-Fray, le président du Pau FC et de deux joueurs hors-groupe.

Plusieurs bars en ville permettront de suivre le match (diffusé sur Eurosport 2) : le Café Russe, le Galway et le Winfield (situés sur le Boulevard des Pyrénées) ; la Bonne Excuse (square Aragon) ; Oscar et Owen (place Clémenceau) ; le V and B à Bizanos... La liste est bien évidemment loin d'être exhaustive ! Le match sera bien sûr à suivre en intégralité en écoutant aussi France Bleu Béarn !

Le programme du PSG

Le Paris-Saint-Germain arrivera à Pau ce mercredi en fin de matinée. À la descente de leur avion privé, un bus attendra directement sur le tarmac et les joueurs fileront à l'hôtel du Parc Beaumont, déjà occupé il y a quelques jours par l'équipe féminine du PSG, avant sa rencontre de Coupe de France face à l'ASMUR. Les joueurs y prendront leur repas de midi puis y resteront au repos, au calme, jusqu'en milieu d'après-midi. Puis direction le stade du Hameau à une heure trente du coup d'envoi environ, pour découvrir la pelouse du Hameau, bichonnée depuis une semaine pour la rendre présentable, et praticable. Le PSG ne s'attardera pas en Béarn après la rencontre, les joueurs reprendront le bus dans la foulée du match, auront droit à une collation, pour un retour vers la capitale en avion dans la nuit.

L'Hôtel du Parc Beaumont, entouré de palissades pour la venue des joueurs du PSG. © Radio France - Damien Gozioso

Concernant l'équipe que le PSG va aligner, le coach allemand Thomas Tuchel a précisé que ses défenseurs habituellement titulaires Juan Bernat et Marquinhos étaient forfaits, que le capitaine Thiago Silva était lui aussi très incertain. Edinson Cavani, en instance de départ, ne sera pas du voyage. Quant à savoir si les 2 stars Mbappé et Neymar feront le voyage, "peut-être" a simplement répondu Tuchel en conférence de presse.

Êtes-vous calé sur le Pau FC ?

Ce match, tout le monde l'attend bien sûr, mais en tant qu'initié, simple amateur de foot ou comme simple curieux ? On vous a demandé si vous connaissiez les joueurs du PSG et du Pau FC...

Connaissez-vous les joueurs du PSG ? Copier

Connaissez-vous les joueurs du Pau FC ? Copier

22 ans après, l'exploit ?

Pau FC - PSG, c'était déjà l'affiche d'un 8e de finale de Coupe de France il y a 22 ans. À l'époque, les Parisiens l'avaient emporté 1-0 après prolongation, grâce à un but du Brésilien Raï (113e). "Il y a prescription aujourd'hui, on peut dire qu'il y avait hors-jeu" plaisante l'attaquant palois Denis Baylac, sur le terrain à l'époque, qui a raconté ses souvenirs avant ce match dans Stade Bleu Béarn. Lors de ce match, les Palois avaient aussi écopé de trois cartons rouges : "On avait marqué notre territoire, se remémore Denis Baylac, on est dans le Sud-Ouest, la culture rugby, on savait que techniquement, on ne pouvait pas rivaliser, alors on a mis d'autres arguments !"

Pau FC / PSG, 8e de finale de Coupe de France, événement à vivre toute la journée avec France Bleu Béarn ! Les dernières places à gagner, on vous les offre, restez bien à l'écoute jusqu'à 16h30... Et puis émission spéciale dès 16 heures avec Anna Luciani, en direct du stade, nous serons aussi avec vous, au carreau des Halles, dans les travées du Hameau... Et bien sûr, avant-match puis le match en intégralité à 18h30 avec Damien Gozioso et Jean-Philippe Girard !