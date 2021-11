Coupe de France : Trélissac s'incline face à Toulouse et ne verra pas les 32e de finale

L'aventure en coupe de France s'arrête là pour Trelissac. Les périgourdins ont été battu 3-1 ce dimanche au stade Firmin Daudou face au leader de la Ligue 2, Toulouse. Pourtant, les Trelissacois y ont cru jusqu'à la 90e minute. Ils ont ouvert le score à la 65e minute sur un pénalty de Luis Ribeiro Castro. Quelques minutes après, Toulouse a répliqué en égalisant sur un corner, un but signé Logan Costa. Dans la dernière minute du temps réglementaire, Trelissac marque contre son camp après un rebond du ballon sur la barre transversal. Les Toulousains enfoncent finalement le coup avec un troisième but dans les deux dernières minutes du temps additionnel.

"C'est dommage, on manqué de lucidité et de concentration, a réagi le coach Pavle Vostanic à la fin de la rencontre. On a fait notre match, on leur a posé des problèmes au maximum. Il nous fallait un peu plus de fraicheur et de profondeur sur le banc sur l'aspect offensif." Le club ne pourra pas rejoindre Bergerac en 32e de finale, qualifiés samedi face au Stade Bordelais.

