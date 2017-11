Coupe de France : Trémery, Amnéville et Forbach éliminés

Samedi noir pour les 3 clubs amateurs de Moselle engagés à l'occasion de ce 7ème tour : Forbach, Amnéville et Trémery ont, tous été battus.

Forbach (R1) 0 - 1 AS Nancy Lorraine (L2)

Au stade du Schlossberg, les amateurs de l' US Forbach peuvent regretter leur entame de match manquée. Dès la 2ème minute de jeu, Amine Bassi ouvre la marque pour les pros de l' ASNL. Le club de Moselle-Est va malgré tout bien réagir et bousculer Nancy mais l'efficacité ne sera pas au rendez-vous. Après la pause, l' ASNL va de nouveau dominer et se procurer plusieurs occasions, mais ne parviendra pas à aggraver le score. Forbach quitte la Coupe de France la tête haute.

Amnéville (N3) 1- 3 Schiltigheim (N2) après prolongations

Les joueurs de la cité thermale ont joué le coup à fond. Amnéville n'a jamais baissé les bras et s'est offert une prolongation contre les joueurs de la banlieue de Strasbourg, en égalisant dans le temps additionnel de ce match. Mais leurs efforts ont finalement coûté chers. Ils ont craqué dans la 2ème période de la première prolongation.

@coupedefrance Extraordinaire égalisation d’Amnéville dans les arrêts de jeu à la 95eme minute par Billal Abdelkadous. C’est la prolongation et c’est mérité.! Amneville-Schiltigheim 1-1 #CDFpic.twitter.com/UBHOLvLi6f — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) November 11, 2017

Trémery (N3) 0-1 Biesheim (N3)

Une fin de match fatale aux protégés de Stéphane Léoni qui ont encaissé le seul but de la partie à deux minutes du coup de sifflet final. Le FC Trémery peut aussi regretter son manque de réalisme devant les cages.

Terminé à Trémery, Biesheim se qualifie 1-0 grâce à un but de Guillaume Jacquard à la 88eme minute. #directcoupedefrancepic.twitter.com/AbuFer7rOv — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) November 11, 2017

Ne manquez pas ce dimanche les deux derniers matchs mosellans de ce 7ème tour : Rombas - Thaon et Still - St Avold