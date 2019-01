Coupe de France de football : trois clubs auvergnats en quête de 16e de finale

Aurillac-Arpajon (N3) et Le Puy (N2) sont condamnés à l'exploit ce week-end face Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (N2) et à l'AS Nancy Lorraine (L2). Le Clermont Foot devra éviter le piège tendu par les amateurs provençaux de Marignane-Gignac.

Aucune des trois équipes auvergnates encore engagées en coupe de France de football n'a pêché un gros poisson à l'occasion du tirage au sort des 32emes de finale. Mais le hasard n'a pas vraiment gâté nos clubs régionaux. En résumé, Aurillac et Le Puy sont condamnés à l'exploit et Clermont va devoir éviter un piège.

Gastien et Eyraud, 30 ans après...

Le Clermont Foot 63 partira logiquement favori à Marignane-Gignac (N1). Une seule division sépare les deux formations ce qui interdit tout excès de confiance. Pour la petite (ou la grande) histoire, les deux entraîneurs Pascal Gastien et Patrice Eyraud ont remporté la Coupe de France sous le même maillot de l'Olympique de Marseille. C'était en 1989 face à l'AS Monaco (4 à 3) au parc des Princes. 30 ans plus tard, les deux anciens coéquipiers se retrouveront sur le bord de la touche. La rencontre débutera à 13 heures ce samedi en Provence.

En attendant, les Clermontois ont passé les fêtes de fin d'année avec le sourire après une ultime et probante victoire à Troyes en championnat juste, avant la trêve des confiseurs. Un succès qui les a replacés dans la course aux barrages d'accession.

Pas de club de Ligue 1 donc au menu des équipes auvergnates, mais Le Puy Foot 43 (N2) a quand même hérité un club professionnel : l'AS Nancy Lorraine, actuellement 19e et avant-dernier de la Ligue 2 après 19 journées. Le stade où évoluent les Ponots étant en travaux, le match aura lieu ce samedi à 15 heures à Brive-Charensac en Haute-Loire. Le public altiligérien devrait se mobiliser en masse pour pousser les "locaux"

Le dernier des trois représentants auvergnats encore en lice n'est autre qu'Aurillac-Arpajon (N3). Les amateurs cantaliens n'ont pas caché leur déception lors du tirage au sort. Non seulement, ils n'ont ferré un gros mais ils vont en plus devoir jouer leur 32e de finale à l'extérieur. Qui plus est, chez un adversaire hiérarchiquement supérieur. Les Cantalous joueront ce dimanche à 17h15 à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) dans le Loiret. Il ne reste plus qu'une chose à faire pour espérer fêter les 40 ans du club à la maison : se qualifier.