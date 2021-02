Coupe de France : trois clubs de la Loire et de Haute-Loire sur le pont au 8e tour

Scindée en deux voies séparant amateurs et professionnels, la Coupe de France se poursuit ce week-end pour nos clubs de la Haute-Loire et de la Loire avec le 8e tour. L'US Feurs reçoit Le Puy Foot. Andrézieux-Bouthéon se déplace à Chamalières (63).

L'aventure est peut-être terminée pour l'AS Saint-Étienne mais elle se poursuit pour nos clubs amateurs. Trois équipes sont encore en lice au huitième tour. Andrézieux-Bouthéon se déplace (à 13h30 ce dimanche) sur la pelouse de Chamalières (Puy-de-Dôme). Et puis une affiche alléchante entre l'US Feurs et le Puy Foot (ce dimanche à 14 heures).

Deux divisions séparent l'US Feurs (Régionale 1) et le Puy Foot (Nationale 2). Les hommes d'Olivier Jurine vont donc tenter de faire tomber l'un des "gros" de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.

Le coach de l'US Feurs connaît bien les Ponots. La saison dernière, alors entraineur de Côte Chaude, il avait été éliminé par le Puy au même stade de la compétition : "On a toujours envie de faire plus. J'ai eu le bonheur de connaître les 32e de finale de la Coupe de France avec un autre club amateur. Quand on y a gouté on a envie d'y retourner. On va essayer de franchir ce cap-là"

En face le Puy a évidemment aussi l'ambition de passer. Même si l’entraîneur Roland Vieira voit plus loin : "On travaille sur le long terme avec la possibilité de reprendre et finir la saison en force. En terme de tactique et de compétitivité on ne sera pas prêt mais je pense qu'eux aussi. Tous les clubs ont ces contraintes dans le contexte actuel."

Au prochain tour le vainqueur du match pourrait retrouver Andrézieux si les joueurs de Romain Revelli s'imposent à Chamalières. On serait alors sûr d'avoir un club de Loire ou de Haute Loire en 16e de finale de la coupe de France.

Un enjeu financier

En cette année de pandémie où la trésorerie des clubs est très impactée, les dotations en Coupe de France peuvent apporter une bouffée d'oxygène aux clubs amateurs. Là au 8e tour, les clubs qualifiés ont cumulé 22.500€. En cas de qualification en 32e de finale, ce sera 52.000€.

Un élément à prendre en compte pour Romain Revelli, entraineur d'Andrézieux-Bouthéon : "C'est très important pour le club même si nous sommes bien encadrés avec la mairie et des partenaires. Pour les joueurs aussi c'est important. Entre le fait qu'il n'y ait pas le championnat et l'aspect financier c'est sans doute l'année pour faire un beau parcours en Coupe de France."

Le vainqueur de la Coupe de France empoche deux millions d'euros au total.