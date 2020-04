Coupe de France : un an après, revivez le sacre du Stade Rennais avec France Bleu Armorique

Certaines journées s'inscrivent pour toujours dans l'histoire d'un club. Au Stade Rennais, le 27 avril 2019 est l'une d'entre elles. Une victoire en Coupe de France, au terme d'une rencontre et d'une séance de tirs aux buts à suspense (2-2, 6-5 aux t.a.b.) face au favori parisien, invaincu alors depuis plus de quatre ans dans la compétition.

Le tir au but de Christopher Nkunku s'envole au-dessus de la cage de Tomas Koubek © Maxppp - Joel Le Gall/OUESTFRANCE/PHOTOPQR

Le football et les Rouge et noir manquent aux passionnés en cette période de confinement. C'est pourquoi France Bleu Armorique a décidé de vous faire revivre ce grand moment de l'histoire récente du club : ce lundi 27 avril à partir de 20h, Thomas Coignac et François Rauzy commenteront à nouveau cette rencontre. Le match sera retransmis sur l'antenne de France Bleu Armorique et sur la page Facebook de la radio. Amis supporters, nous vous invitons à réagir via Facebook et à partager vos souvenirs avec nous tout au long du match sur nos réseaux sociaux.

France Bleu Armorique vous fait revivre la victoire de Rennes en coupe de Francce ce lundi 27 avril © Radio France - Benjamin Fontaine

Julien Stéphan invité exceptionnel

Le coach breton sera l'invité de la matinale de France Bleu ce lundi 27 avril à partir de 8h15, pour revenir sur cette date mémorable.