Coupe de France : un beau derby dans le Velay, Lyon la Duchère à Firminy

Le tirage au sort de la coupe de France a eu lieu. Le 6e tour se déroulera les samedis et dimanche 21 et 22 octobre. De belles affiches en perspective dans la Loire et surtout la Haute-Loire avec un derby entre Le Puy et le Velay FC.

Le tirage au sort de la coupe de France a eu lieu ce jeudi. Les clubs de la Loire et de la Haute-Loire sont maintenant fixés. Deux affiches sortent du lot avec un nouveau déplacement dans la Loire de l'épouvantail de National Lyon la-Duchère et un derby altiligérien.

Après avoir battu le Roannais Foot 42 3 buts à 0, les Lyonnais de la Duchère se déplacent maintenant à Firminy. Le FCO Firminy Insersport, un club de Régional 3 qui fera également figure de petit poucet face aux Lyonnais. L'autre grosse affiche, ce sera un pur derby du Velay entre Le Puy, pensionnaire de National 2 (ex-CFA) et le Velay FC équipe de Régional 1.

Le tirage au sort complet des équipes de la Loire et de la Haute-Loire :