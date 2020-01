Coupe de France : un bug paralyse la billetterie, aucun billet vendu pour l'instant pour Pau FC / PSG

Pau, France

Les supporters de foot en Béarn attendaient ce moment avec impatience. Ils savaient aussi pertinemment qu'il faudrait prendre son mal en patience pour espérer récupérer un billet pour ce match tant rêvé du Pau FC face aux stars du PSG, programmé mercredi prochain au stade du Hameau (18h30).

La foule devant les grilles du stade du Pau FC. © Radio France - Damien Gozioso

La vente devait commencer, en théorie, à midi ce vendredi, à la billetterie du stade du Pau FC, ainsi que sur son site internet. Mais tout ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu...

Une file d'attente énorme, très tôt

Très vite, le club a compris que, comme on pouvait s'y attendre, la demande serait forte, très forte. Des milliers de personnes se sont retrouvées, tôt, devant les grilles de la billetterie au stade, plusieurs heures avant l'ouverture. Le club avait annoncé que la vente serait limitée à 4 billets par personne.

Finalement, face à la cohue, le quota a été rabaissé à 2 billets maximum par personne. "On savait qu'on aurait une demande énorme, expliquent les membres du staff du Pau FC, _on a plus de 60.000 demandes_, beaucoup plus peut-être" (NDLR : pour un stade de 16.000 places)

Un bug informatique empêche la vente à midi

Encore fallait-il pouvoir vendre des places. La situation est devenue encore plus critique quand le système informatique est tombé en rade. Aucune vente n'a été possible à l'heure indiquée, sur internet, avec plus de 30.000 connexions en quelques minutes, mais aussi à la billetterie.

"Le prestataire (Datasport) a eu une rupture de lien avec l'hébergeur, annonce le Pau FC, ce qui est indépendant de la forte demande. Eux disent : c'est la faute à pas de chance..." En attendant, les billets ne peuvent pas être vendus, et les gens continuent d'attendre. "On est désolé pour les gens qui attendent depuis le début", lâchent aussi, désœuvrés les membres du staff du Pau FC.

Une solution de secours : des pré-réservations

Finalement, une ouverture partielle de la billetterie a été décidée. Il s'agit plus précisément d'une prévente : les bénévoles du club inscrivent les coordonnés des demandeurs et tamponnent des carnets qui serviront à réserver sa place pour ce fameux match face au PSG. En attendant que le système se débloque...