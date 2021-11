Coupe de France : un derby costarmoricain au 8e tour, découvrez toutes les affiches en Bretagne

Fini le 7e tour, place au 8e pour les clubs bretons. Les 27 et 28 novembre prochain, les supporters bretons auront encore de belles affiches à savourer, avec notamment le derby des Côtes d'Armor, entre l'EA Guingamp et le Stade Briochin.

Les Bretons auront donc le droit au derby des Côtes d'Armor pour le 8e tour de la Coupe de France ! Guingamp, large vainqueur de Liffré (R1), recevra son voisin, le Stade Briochin, qui s'est défait du club normand de Saint-Lô. Et si on veut être un peu malicieux, on pourrait dire que les Bretons se sont fait un plaisir de sortir plusieurs clubs normands dans ce 7e tour ! Exit, par exemple, l'AG Caen qui joue en National 3, éliminé par l'AS Vitré de National 2.

L'exploit du weekend est signé Dinan-Léhon, club de N3 qui sort le Stade Malherbe de Caen, pensionnaire de Ligue 2, sorti aux tirs au but par les Dinanais qui ont mené quasiment tout le match. Dinan-Léhon retrouvera Saint-Malo (N2) sur sa route. A noter aussi Que Plancoët-Arguenon, de Régional 2, sort les Normands de Deauville-Trouville. Pour le reste la logique, est plutôt respectée ; le Vannes OC se maintient et ira jouer à Ergué Gabéric, club de Régional 1. Fougères (N3) ne réussit pas à renverser Bastia (L2). Et désormais l'affiche de ce 8e tour c'est ! Guingamp, large vainqueur de Liffré attend son voisin, Saint-Brieuc, pour le derby costarmoricain.

Les affiches du 8e tour

En Avant Guingamp (L2) - Stade Briochin (National)

Ergué Gabéric (R1) - Vannes OC (N2)

Dinan-Léhon (N3) - US Saint-Malo (N2)

Perros-Louannec (R2) - AS Vitré (N2)

Plancoët-Arguenon (R2) - Jumeaux de M’Zoisia (R1/Mayotte)

US Trégunc (N3) - La Roche (N3)