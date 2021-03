Coupe de France : un derby pour éclairer la saison de l'OGC Nice

Loin d’être ébouriffant cette saison les Aiglons auraient bien besoin d’une petite coupe pour retrouver de l’allure. Décevant 12e de Ligue 1, le Gym peut éclairer cette saison noire, minée par les blessures, en s'offrant un beau parcours en Coupe de France. "Oui c'est un gros objectif," confirme le défenseur Hassane Kamara. "On sait qu'on ne réalise pas la saison qu'on voulait alors la Coupe peut nous permettre de retrouver du plaisir collectivement et avec les supporters."

Une revanche à prendre après deux défaites en championnat

Surtout que les deux derniers succès en championnat à Rennes et face à Nîmes dégagent un peu la vue des Aiglons et éloigne le spectre de la relégation. Alors pas de calcul ce lundi soir à l'Allianz Riviera (21h). Pour ce 3e derby de la saison face à des Monégasques jusqu'à présent intraitables avec le Gym.

Vainqueurs 2-1 à l'aller et au retour, les hommes de Niko Kovac ne jouent pas au même étage que ceux d'Adrian Ursea cette saison. "Oui c'est une équipe qui terminera dans les trois ou quatre premiers," analyse le coach de l'OGC Nice. "Elle a des points forts dans chaque ligne et Kovac a énormément de choix sur le banc. Mais le derby c'est toujours spécial. Il y a des histoires d'égo et de suprématie territoriale".

On n'a pas peur de cette équipe

Alors les Aiglons peuvent-ils renverser le rocher ? Hassane Kamara y croit. "On n'a pas peur de cette équipe. J'ai eu Axel Disasi au téléphone (son ancien coéquipier à Reims, ndlr) et je lui ai dis que cette fois le derby il est pour nous !" Un sentiment peut-être également renforcé par la récente sortie de route des Monégasques à Strasbourg. Battu 1-0 à la Meineau, après 13 matchs sans défaite, l'ASM a semblé sans solution face au pressing et au bloc compact strasbourgeois. De quoi donner des idées à Adrian Ursea ? "Strasbourg joue dans un système différent du nôtre. On préfère mettre en avant nos qualités. Mais cette défaite nous a permis de voir des petites choses."

Boudaoui, la tuile

Pour faire tomber ces Monégasques, Adrian Ursea doit faire face à un nouveau coup dur avec la blessure grave au genou d'Hicham Boudaoui. Celui qui semblait monter en puissance et s'imposer comme l'élément essentiel du milieu rouge et noir souffre d'une lésion au ménisque et pourrait être absent jusqu'à la fin de la saison. Son absence vient s'ajouter à celles attendues de Rony Lopes, Jeff Reine-Adélaïde et Dante. Danilo est toujours en reprise et pourrait revenir, comme Rony Lopes, pour le déplacement à Lorient dimanche prochain.

Un an après le double frisson Kasper Dolberg, le Gym espère en offrir un grand ce lundi soir à ses supporters. Avant-match à partir de 20h45 sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié.