Après avoir éliminé des équipes de 3e (Dunkerque) et de 2e (Tours) division, le FC Metz reçoit à 18h30 une formation de l’élite en 8e de finale de la coupe de France. Une équipe 11e de Ligue 1, qui se rapproche du maintien avec ses 30 points. Il s’agit du stade Malherbe de Caen. En championnat, au mois d’août, les Normands avaient battu Metz au stade D’Ornano 1-0. Mais le FC Metz n'a plus perdu à Saint-Symphorien depuis fin novembre.

Ce match de coupe de France arrive entre deux rencontres de championnat, et surtout juste après cette lourde défaite 6-3 à Marseille. "J’aurais aimé avoir une semaine complète pour travailler le secteur défensif, mais il faut faire avec ce calendrier", commente l’entraineur messin Frédéric Hantz.

Le FC Metz qui est partagé entre son devoir de faire honneur à la coupe de France et son objectif prioritaire de maintien en L1. La coupe de France est quelque chose d’historique au FC Metz, après on se trouve dans une saison particulière où notre objectif est le maintien en Ligue 1. Je mentirais en disant que la coupe de France est une priorité absolue. Après, le FC Metz et moi sommes très attachés à cette compétition. L’équipe sera bien remaniée, parce qu’il y a des choix à faire. Mais on jouera ce match comme un match de coupe, confie l’entraineur messin Frédéric Hantz.