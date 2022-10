Coupe de France : un FC Sochaux remanié mais concentré face à Hombourg-Haut

Place à la Coupe de France pour le FCSM qui accueille exceptionnellement Hombourg-Haut , club de Régional 2, à Bonal samedi 29 octobre. C'est le premier match du gardien Mehdi Jeannin depuis mars dernier. Un rendez-vous qui va permettre aux Jaune et Bleu de "garder une dynamique" selon leur entraineur Olivier Guégan qui compte faire tourner un peu.

Comme souvent pour les matchs de Coupe, "'il y aura du mouvement dans l'équipe", avance l'entraineur, un match qui va nous permettre de garder du rythme. "Ça va nous permettre d'avoir un match de compétition et c'est important".

"La Coupe de France, on la respecte"

Olivier Guéguan

La pression est "autre" que celle du championnat. Cette semaine, certains se sont entrainés plus durs pour jouer ce week-end, rapporte le patron des Jaune et Bleu. "Mais la mentalité de travail", même si c'est la Coupe de France, "est identique".

Si Sochaux enchaine les tours, "il faudra être bon dans la gestion, car les mois de janvier et février seront très rythmés. En tout cas, la Coupe de France à Sochaux, "on la respecte et on veut performer sur les matchs qui arrivent dans cette compétition."

Surtout que Hombourg-Haut pourrait prendre gout à faire tomber les gros en Coupe de France, après avoir battu Auxerre il y a trois ans.

Qui occupera le vestiaire domicile ?

La bonne nouvelle pour Olivier Guégan, c'est bien entendu de jouer à Bonal. "On n'a pas un déplacement avec un nombre d'heures assez conséquentes pour aller jouer. On va les accueillir devant notre stade et notre public."

Mais est-ce que les Mosellans pourront au moins poser leurs affaires dans le vestiaire domicile ? "Je ne sais pas !, répond avec le sourire Olivier Guégan. Je pense qu'on va garder notre vestiaire quand même, sachant que notre vestiaire de match est notre vestiaire d'entraînement, donc il y a beaucoup d'affaires dedans. Nous sommes ravis d'accueillir ce club même s'ils auraient eu le mérite de jouer dans leur enceinte." Hombourg-Haut qui est un exploit incroyable en battant l'AJ Auxerre (2-1)

Retour sur le pré pour Mehdi Jeannin

Après 12 matchs d'affilée début 2021 , le gardien numéro 2 des Jaune et Bleu va pouvoir retrouver du temps de jeu avec le retour de la Coupe de France. "Ce n'est que du plaisir. On sait qu'on a un, deux, trois matchs à jouer et il faut il faut essayer de s'éclater sur le terrain, s'épanouir et puis essayer d'apporter un plus à l'équipe", avance Mehdi Jeannin.

La photo officielle du FCSM pour cette saison

À la veille du 7e tour de Coupe de France, les Jaune et Bleu, le staff et les partenaires ont pris la pose vendredi 28 octobre pour la photo qui va se retrouver sur les calendriers du club.

Des maillots tout propres tout neufs, un temps parfait et un beau sourire… trois ingrédients indispensables pour réussir une photo officielle. © Radio France - Simon Cardona