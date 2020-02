Coupe de France : un immense tifo au stade Bonal pour soutenir l’ASM Belfort

Belfort, France

La fête se prépare au stade Bonal. Et on l'espère la plus belle possible. Encore un match pour l'Histoire pour l'ASM Belfort qui affronte Rennes ce mardi soir à 20h55 en quart de finale de la Coupe de France de football. Les amateurs belfortains visent un nouvel exploit. Chez les supporteurs, on y croit. Pour l'occasion, les Lions Boys 90 ont préparé un immense tifo : une animation visuelle qui devrait marquer les esprits.

66 mètres de large et 16 mètres de haut

Cette bâche gigantesque rouge et bleu va recouvrir toute la tribune nord du stade Bonal. © Radio France - Mado Oblin

Cette bâche gigantesque rouge et bleu va recouvrir toute la tribune nord du stade Bonal. “On n'était pas parti sur un tifo aussi grand”, explique Pierre Pinguet et le vice-président de l'association des supporters. “J'étais parti plus sur un tifo de 20 ou 30 mètres max, quand j'ai été au stade Bonal avec un décamètre de 50 mètres et que j'ai déroulé les 50 mètres, j'ai vu qu'il restait encore de la marge derrière, et je me suis dit -bon bah, allez on fait le fou !”

Quand je vois le peintre Éric Besancon peindre le lion, c'est hallucinant ça donne envie ! Vivement le match...

Pendant quatre jours les membres des Lions Boys 90 ont travaillé sur le toit du parking de l’hypermarché Leclerc de Belfort pour fabriquer cette immense banderole. “Le but c’est de créer la surprise”, insiste Stéphane Frachisse président de la section des supporters.

Pendant quatre jours les membres des Lions Boys 90 ont travaillé sur le toit du parking de l’hypermarché Leclerc © Radio France - Mado Oblin

“Il y aura marqué -Allez Belfort- avec notre emblème, le lion au milieu... c’est le genre de tifo qui se voit dans les plus grands stades français”. “On va essayer d’être une bonne dizaine en groupe, de le lâcher aux à l'entrée des joueurs, les supporters font le reste, ils déplient la bâche normalement elle tombe jusqu'en bas de la tribune y’a pas de souci”.

Avec ce tifo, tous les ingrédients sont réunis pour que les Belfortains renversent une nouvelle montagne : ils auront derrière eux tout un stade et toute une région.