Coupe de France : un joueur du FC Rouen suspendu demande la clémence de la Fédération, l'arbitre le soutient

Rouen, France

Sixième minute de jeu lundi 6 janvier au soir, au stade Robert-Diochon. Fred Dembi reçoit le ballon à droite de la surface de réparation, contrôle et bat le gardien du FC Metz d'un subtil piqué qui finit au fond des filets. Il ouvre le score pour Rouen et place son équipe sur la voie d'un succès éclatant (3-0).

Un hommage à Nathaël Julan

En célébrant son but, Fred Dembi enlève son maillot, et dévoile une tunique de l'EA Guingamp, floquée du nom de Nathaël Julan. Son ami, décédé dans un accident de la circulation vendredi 3 janvier 2020. Les deux joueurs se sont connus lors d'une saison commune au Havre et ne se sont jamais quittés. "Je lui avais dis de ne pas venir à Diochon pour ce match [contre Metz], parce qu'il nous avait embêté la dernière fois qu'il était venu ici. [en tant que joueur de Guingamp]. On communiquait ensemble même la veille de son accident. Maintenant je donnerai tout pour le revoir", dit Fred Dembi après le match, même maillot de Julan sur les épaules.

Il écope d'un carton jaune pour avoir enlevé son maillot, le tarif normal pour cette action. Peut-être ne s'en rend-t-il pas compte sur le moment, mais ce carton est celui de trop cette saison. Il le prive du seizième de finale, contre Angers. Le lendemain du match, le joueur publie un tweet, réclamant la clémence de la Fédération française de football. Le message fait grand bruit, le joueur reçoit des centaines de messages de soutien.

Le FC Rouen fait appel de la sanction

A commencer par celui de son club, bien sûr. Le FC Rouen décide de faire appel du carton jaune. "Je comprends qu'il ait fait ça, souligne son entraîneur David Giguel. Il vient de perdre un pote, n'importe qui dans son cas aurait fait la même chose. De son côté, l'arbitre a joué son rôle, logiquement. Maintenant, on peut considérer que Fred ne s'est pas mis torse nu, il avait un maillot en-dessous, et que les circonstances sont très particulières. On espère que la Fédération va prendre en compte notre appel et annuler ce jaune."

Dans cette affaire, Fred Dembi trouve un soutien inattendu du côté... de l'arbitre de la rencontre. L'ancien footballeur professionnel Gaël Angoula, dans son rapport d'après-match, a bien noté le caractère particulier du geste du milieu rouennais, et indique que la sanction pourrait être annulée.

Cela ne signifie pas que cela sera effectivement le cas. Il s'agit simplement d'une indication à l'attention de la commission de discipline de la Fédération. Tout est entre ses mains. La commission se réunit tous les mercredis. Une décision sera donc rendue ce mercredi 8 janvier, ou le 15. Pour le FC Rouen, le temps presse : le match contre Angers se déroulera le 18 ou le 19 janvier.