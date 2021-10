Coupe de France : un match historique à Gouzon en Creuse

C'est un événement pour les amoureux de football à Gouzon. Pour le quatrième tour de la coupe de France, l'équipe semi-professionnelle de Trélissac se déplace chez nous en Creuse. C'est la première fois ce samedi 2 octobre que les Gouzonnais accueillent une équipe de Nationale 2. Il y a trois divisions d'écart puisque Gouzon évolue en Régionale 2.

Des commerces décorés

Alors pour ce match historique, certains habitants et commerçants se mobilisent pour faire vivre cet évènement. Les vitrines des bars, des épiceries ou encore des banques sont décorées de maillots bleus et blancs et d'écharpes de l'équipe gouzonnaise. Sylviane, la gérante du bureau de tabac ne pourra pas assister au match, mais derrière le comptoir, elle croise les doigts pour l'équipe. "Nous sommes fiers de nos Gouzonnais et sommes tous derrière eux", les encourage-t-elle.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le grand retour de la buvette en coupe de France

Au bord du terrain ce samedi, on attend donc de nombreux supporters. Interdite l'année dernière à cause de la crise sanitaire, la buvette est désormais rouverte. La mairie précise toutefois que les supporters doivent présenter un pass sanitaire valide pour se restaurer et accéder au terrain.

Le coup d'envoie du match est à 19h au stade municipal. Cinq autres équipes creusoises sont qualifiées pour ce quatrième tour de la coupe de France : Bénévent-Marsac joue contre Aixe-sur-Vienne à 16h30, Guéret se déplace à Limoges au stade Saint-Lazare à 19h, Aubusson rencontre le Stade Poitevin à 20h et Boussac joue contre Verneuil-sur-Vienne, eux aussi à 20h.