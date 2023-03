Coupe de France : un millier de supporters du FC Annecy à Marseille pour le quart de finale

Plus que quelques heures avant le match historique, OM – FC Annecy. C'est une premières pour le club d'Annecy, alors qu'en face, l’ogre Marseillais a fait tomber, au tour précédent, le PSG. Pour cette rencontre qui se déroulera sur la pelouse de l’OM, déjà plus de 63.000 places ont été vendues au Vélodrome . Les virages sont complets. Cela fait d'ores et déjà de ce match, le quart de finale avec la plus forte affluence de l'histoire de la Coupe de France.

Parmi ce public majoritairement bleu et blanc, un millier de supporters des Rouges seront au rendez-vous au stade Vélodrome. Pour beaucoup, comme Kévin, ce déplacement à Marseille c’est un sacré cadeau. Il sera bien sûr au Vélodrome ce soir.

Seize bus ont été affrétés par le club. 1.000 places ont été vendues. Ces Anneciens partiront ce mercredi à 13h00, en cars, pour rejoindre Marseille avant le coup d’envoi, à 21 heures. Nous les suivrons au fil de leur périple, mercredi après-midi, jusqu'à leur arrivée dans le stade.

