Coupe de France : un nouveau format pour la suite de la compétition, les clubs du Loiret "rassurés"

Le Comité exécutif de la Fédération Française de Football a adopté ce jeudi un nouveau format pour la suite de la Coupe de France. Les clubs amateurs et les professionnels seront séparés et joueront chacun de leur côté jusqu'aux 16e de finale. Les clubs loirétains sont pour la plupart "rassurés".

Un nouveau format de la Coupe de France vient d'être adopté par le Comité exécutif ce jeudi de la Fédération Française de Football. Les équipes amateurs et professionnelles sont séparés, sur deux tableaux différents et les équipes qualifiées, les 15 professionnelles et les 17 amateurs, se retrouveront en seizièmes de finale.

La plupart des clubs loirétains "rassurés"

Au sixième tour, il restait encore en course trois clubs dans le Loiret : l'US Orléans, la SMOC Saint-Jean-de-Braye et l'US Montargis. Pour Benoit Lesage, le coach de la SMOC, continuer est une bonne chose mais il reste prudent. "On attend juste de savoir quand on jouera les matchs et dans quelles conditions mais déjà le fait de pouvoir les jouer ça rassure et ça donne de l'enthousiasme". De son côté, Cyril Martini, le président de l'US Montargis, qui doit affronter Romorantin, est satisfait. Le fait de laisser amateurs d'un côté et professionnels de l'autre permettra pour lui "de laisser plus de marge et plus de place aux clubs amateurs de se qualifier pour les prochains tours". "Ce sera peut-être une Coupe plus ouverte", estime-t-il. Et puis, la possibilité de pouvoir accéder aux seizième de finale "est un plus financièrement" si le club se qualifie.

"La Coupe de France perd de son identité"

Pour Claude Robin, le coach de l'US Orléans, engagé contre Vierzon au sixième tour, "ça perd toute la valeur de la Coupe de France" si les amateurs et professionnels sont séparés. "Autant la supprimer", ajoute-t-il. "L'attrait de la Coupe de France, c'était que les amateurs pouvaient battre les pros, c'était ça le but. La Coupe de France perd de son identité", termine-t-il.

Avec quel calendrier ?

Sur le fait de séparer amateurs et professionnels, le coach de la SMOC est lui-aussi un peu plus réservé. "Au fur et à mesure des tours, on est toujours tiraillé entre est-ce qu'il faut mieux tomber contre une équipe abordable ou tirer un gros histoire de faire la fête au niveau du club et de jouer un match prestigieux", affirme Benoit Lesage. "Là, la question ne se pose pas trop", reconnaît le coach de la SMOC, "ça reste abordable mais il faudra surtout gagner le sixième tour avant", sourit-il.

Aucune date pour le moment n'a été communiquée par la Fédération Française de Football sur le calendrier prévu. A priori, les clubs amateurs pourraient reprendre le championnat fin janvier et il faudrait donc jouer le cinquième et sixième tour, le septième, le huitième et les 32e de finale avant que les 17 clubs qualifiés côté amateurs ne rejoignent les 15 autres clubs professionnels en 16e de finale. Mais pour le moment, ces échéances sont encore floues.