Coupe de France : un petit tour (dans le froid) et puis s'en va, le Racing déjà éliminé par Montpellier

Dans des conditions météo extrêmes (une température de moins 5° et un vent glacial), on pouvait difficilement s'attendre à un match aussi passionnant qu'en championnat à l'aller (défaite 4 à 3 du Racing à la Mosson) et effectivement, cette rencontre des 32èmes de finale de la Coupe de France n'a pas atteint des sommets footballistiques.

Un tir de part et d'autre en début de match (Wahi pour le MHSC, Carole pour le Racing) et puis une accélération des Montpelliérains en fin de première période. Andy Delort et Damien Le Tallec mettent Bingourou Kamara à contribution, il s'en sort avec l'aide du poteau sur la reprise à bout portant de Le Tallec. Et finalement, dans les arrêts de jeu, sur un long ballon dans le dos de la défense, Andy Delort ouvre le score.

Encore un poteau et c'est (presque) tout

En seconde mi-temps, le Racing a eu davantage le contrôle du jeu, mais il n'a pas été dangereux. Ludovic Ajorque a été contré aux six mètres sur un bon centre de Frédéric Guilbert, le défenseur prêté par Aston Villa, qui faisait ses débuts sous le maillot strasbourgeois. Finalement, la plus grosse occasion strasbourgeoise est survenue en fin de rencontre, un centre de Jeanricner Bellegarde est dévié par un défenseur montpelliérain sur le poteau (87ème minute).

Dans la foulée, le Racing est puni. Le MHSC inscrit un deuxième but par Škuletić, qui reprend victorieusement un coup-franc de Savanier (88ème minute).

Guilbert a la défaite amère

Les Strasbourgeois sont donc éliminés d'entrée en Coupe de France, ils ne s'offriront donc pas de bouffée d'oxygène en coupe et ils devront se concentrer uniquement sur le maintien en Ligue 1. Difficile de tirer des enseignements d'une telle rencontre, mais le nouveau défenseur du Racing Frédéric Guilbert était visiblement très déçu à l'issue de la rencontre : "C'était un contexte difficile, des conditions compliquées, le terrain était gelé par endroits, il faisait moins 5°C. C'était difficile, mais c'était pour les deux équipes, on ne va pas se cacher derrière ça et on va assumer la défaite, L'équipe s'est battue malgré tout, on a fait preuve d'immaturité, on s'est pris des buts qu'on ne doit pas prendre. Pour moi, c'est une faute professionnelle de prendre un but juste avant la mi-temps. J'ai la défaite aussi amère que si c'était le championnat".

Le Racing enchaîne un cinquième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. Il tentera de se racheter dimanche en championnat à Metz, mais il n'a plus gagné le derby depuis 2007.