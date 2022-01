Coupe de France - Un Stade Brestois sans idée éliminé à Nantes (2-0)

Ils ne vivront pas un troisième quart de finale historique en Coupe de France. Les Brestois sont éliminé en 8e de finale après leur défaite (2-0) face au FC Nantes, ce vendredi 28 janvier 2022.

Ludovic Blas, auteur d'un doublé (25e et 54e), aura fait vivre un enfer aux Brestois qui ne vont jamais vraiment réussir à développer leur jeu. Durant toute la partie, l'équipe aura été en grande difficulté pour trouver les attaquants.

"On a rien fait, on a été mauvais", a tranché Michel Der Zakarian, l'entraîneur brestois. "Dans tous les domaines ils ont été plus forts que nous."