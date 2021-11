Coupe de France : un vrai gros test pour l'US Orléans face à l'AC Ajaccio au 7e tour

L'US Orléans veut prouver qu'elle existe sur la scène française. Les Orléanais affrontent l'AC Ajaccio, club de Ligue 2, troisième actuellement, ce vendredi soir pour le compte du 7e tour de la Coupe de France. L'USO, 11e de National, veut prouver qu'elle a le niveau face à un adversaire qui tourne très bien à l'échelon supérieur.

"C'est un bon test", estime le coach orléanais Xavier Collin, également ancien Ajaccien quand il était joueur, "quand on a l'ambition de faire un parcours, c'est un tirage difficile, face à une équipe expérimentée, solide, aguerrie dans un championnat difficile, c'est vrai que ça arrive un peu tôt dans cette compétition mais c'est le tirage et il nous donne un tour intéressant à jouer".

"Faire un exploit"

C'est une rencontre qui permet surtout de "se juger", appuie le coach, pour savoir si l'USO a les armes pour rivaliser avec des équipes qu'elle affrontait encore il y a deux ans avant sa descente. "On a aussi une idée pour aller là-bas, pour contrecarrer les plans de cette équipe", insiste Xavier Collin. Rester la formation qui propose du jeu, qui n'est "pas timide", "y aller pour défendre n'est pas notre philosophie". Il faudra "faire un exploit" en Corse, comme le confirme le défenseur de l'USO Florian Lapis. "Ça fait partie des grosses équipes, on n'a pas l'habitude de jouer des équipes de Ligue 2, ça nous permet aussi de voir où on en est et tout donner parce que la Coupe de France est une compétition à part, tout peut se jouer sur un match", ajoute-t-il.

"On est dans une bonne dynamique donc ce serait bien de continuer sur cette lancée", argumente le latéral gauche, ancien des Chamois Niortais et qui connait bien cette équipe ajaccienne pour l'avoir déjà pratiquée. "On y va pour faire un coup parce qu'il n'y a pas vraiment de pression, c'est plutôt encourageant de jouer contre une grosse équipe, ça donne plus envie de jouer", sourit Flo Lapis.

Le coach adverse, Olivier Pantaloni a affirmé cette semaine en conférence de presse que ça faisait longtemps que l'ACA n'avait pas fait un parcours en Coupe de France, ce qu'il veut dire qu'ils vont tout faire pour aller le plus loin possible. "On sait qu'à ce niveau-là de la compétition, on se dit que ce n'est jamais simple des National et des National 3 par exemple", pose Xavier Collin, donc pas sûr que les Ajacciens se disent qu'ils ont hérité d'un bon tirage. "On a l'envie de continuer cette aventure donc il faudra mettre les ingrédients nécessaires pour faire un gros match", insiste le coach.

Le groupe pour affronter l'AC Ajaccio

Trois joueurs sont suspendus pour cette rencontre : Aymen Souda, Fred Dembi et Fabien Ouréga. Il faudra également se passer de Timothé Nkada, Ibrahim Sangaré, Estéban Lepaul et Moussa Seydi, blessés. Le jeune Liamine Mokdad, lui, est mis à la disposition de la réserve pour un souci en interne cette semaine.

Les jeunes Randy Tueba et Théo Ahile intègrent la première fois le groupe cette saison.

On devrait donc avoir cette compo de départ :

Vermot - Halby-Touré, Saint-Ruf, Yambéré, Diallo - Goujon, I. Keita, T. Keita - Fabien, Antoine, Benkaïd

Un match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre entre l'AC Ajaccio et l'USO est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 20h.