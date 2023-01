Coupe de France : une fin d'aventure cruelle pour l'ASM Belfort éliminée par Annecy (4 TAB à 3)

Le rêve brisé de l'ASM Belfort ! Fin de l'aventure en coupe de France pour les footballeurs belfortains éliminés ce dimanche en 16ème de finale par l'équipe d'Annecy devant près de 2 500 spectateurs présents dans les tribunes du stade Serzian. Belfort, 8ème de Nationale 2, a quand même poussé les professionnels d'Annecy qui évoluent en Ligue 2, jusqu'à la séance des tirs au but. A égalité 1 partout à la fin du temps règlementaire, l'exercice n'a malheureusement pas souri aux Lions de Belfort avec un dernier échec du capitaine Lucas Cuenin (4 TAB à 3).

Entre regrets et fierté

Pour l'ASM Belfort, tout avait pourtant si bien commencé avec un but très rapide de Dramane Sissoko et une 1ère mi temps maitrisée. Annecy a beau égalisé en seconde période sur corner, les Belfortains font plus que tenir tête aux pros de Ligue 2. D'où beaucoup de regrets d'être quand même éliminés pour le milieu de terrain Hugo Voirol "On fait une 1ère mi-temps parfaite, on revient à 300% en seconde période, on n'est pas mis en danger, mais voilà ils ont un corner et ils marquent, ils sont réalistes, mais même après, on a relevé la tête et on touche la barre par Sissoko. On a montré une belle image de l'ASM face quand même à une belle équipe de Ligue 2. Mais oui, c'est frustrant de perdre comme ça aux tirs au but."

"Je suis dégoûté parce qu'on méritait plus que de passer" Lucas Cuenin

Dommage en effet que Belfort craque dans la séance des tirs au but. L'ASM B ne profite pas d'un premier raté des Haut-Savoyards. Et c'est finalement l'échec du défenseur Thomas Cuenin qui brise le rêve des Lions de Belfort. Le capitaine belfortain avait d'ailleurs beaucoup de mal à digérer une telle élimination "Oui, on est clairement dégoutés, on est tristes, j'ai pas peur de le dire, je crois qu'on méritait plus que de passer, j'en suis sûr, ils n'ont pas montré grand-chose mais ils ont été plus réalistes. Je suis encore plus frustré parce que c'est moi qui rate le dernier tir au but, et je m'en veux terriblement. Y'avait la place de s'offrir un 8ème de finale, mais c'est le football, c'est cruel parfois."

Place au championnat

L'aventure s'arrête donc plus tôt qu'il y a trois ans "Ca reste malgré tout un beau parcours" tente de relativiser Anthony Hacquard. Mais avant d'espérer regoûter à la magie de la coupe de France la saison prochaine, il faut maintenant retourner au quotidien du championnat "et penser à se relever" insiste l'entraîneur des Lions. L'ASM Belfort, 8ème de Nationale 2, remet en partie à jour son calendrier ce mercredi avec des matchs en retard et la réception de la réserve de Reims à 19h. Et rebelotte ce samedi toujours à domicile contre Epinal (18h). Le grand frisson de la coupe est passé, place à l'anonymat du championnat !

