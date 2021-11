Coupe de France : "Une grande fête du football" ce samedi à Chambéry

La fête promet d'être magique pour ce 8e tour de la Coupe de France de Football ! Un grand samedi attend les fans de football à Chambéry avec la réception de l'AJ Auxerre au Stade Mager. Un club mythique du football français et surtout vainqueur à quatre reprises de cette Coupe de France. L'AJA est actuellement deuxième de la Ligue 2 et joue actuellement la montée dans l'élite. C'est dire la taille de l'événement pour les joueurs chambériens évoluant en Nationale 3, soit trois divisions en dessous d'Auxerre.

Qui dit grande fête, dit grande organisation ! Depuis le début de la semaine, on commence à préparer les festivités. Pour accueillir plus de supporters, les joueurs du Chambéry Savoie Football joueront sur le terrain du SOC Rugby pour bénéficier des grandes tribunes.

DJ et guinguette

Plus de 3 200 personnes sont attendues pour assister à ce choc du 8e tour de Coupe de France. Il faut se tenir prêt selon Jean-Louis Saint-Bonnet, vice-président du club : "On est totalement dans les starting blocks, on a fait huit loges sur le haut de la tribune. Vu l'engouement, on était parti sur 20 tables, là on est parti sur 36 tables pour nos partenaires qui seront à l'intérieur d'un chapiteau avec une petite collation à la mi-temps. Le SOC Rugby nous laisse aussi sa buvette et sa guinguette, c'est le top, on les remercie. Et après le match, on va avoir un DJ qui va venir ambiancer le public. On va essayer de garder un peu tous nos supporters et puis faire la fête en espérant que le résultat soit bon" sourit le vice-président.

En direct sur France Bleu Pays de Savoie

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour assister au match annonce le club. Une vente de billets aux prix de 10 euros commence ce mercredi au Stade Mager de Chambéry.

Mercredi 24 Novembre de 18h00 à 19h15 ( Réservé licenciés du club et abonnés )

Mercredi 24 Novembre de 19h15 à 20h45 : Grand public

Jeudi 25 Novembre de 17h30 à 20h30 : Grand public

Vendredi 26 Novembre de 17h30 à 20h30 : Grand public

Samedi 27 Novembre, le jour du match

France Bleu Pays de Savoie vous fait notamment vivre le match en direct sur notre antenne dès 15 h avec les commentaires de Nicolas Perronnet.