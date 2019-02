Coupe de France : une journée avec les supporteurs de l'US Orléans

Rennes, France

Certes, la Bretagne n'a pas rimé avec 'gagne'. Mais les supporteurs de l'US Orléans ont tout donné pour pousser leur équipe lors du quart de finale de Coupe de France, perdu à Rennes (2-0). Entre le départ en milieu de journée du stade de la Source et le retour en pleine nuit, les fans de l'USO ont usé leurs cordes vocales dans la bonne ambiance.

Les cinq heures de trajet prévus au départ se sont un peu éternisés à l'entrée de l'agglomération rennaise. Comme chaque déplacement de supporteurs, les forces de l'ordre doivent escorter les bus jusqu'au stade. Rendez-vous prévu à 17h30 pour une arrivée au Roazhon Park vers 18h. Les policiers arrivent à... 17h52! Cinq minutes plus tard, l'impatience et l'agacement laissent place à l'excitation.

Comme un certain 12/07/98, les supporteurs de l'@US_Orleans sont escortés... mais pas vers la même direction! Cette fois ci, c'est le Roazhon Park qui les attend pour le quart de finale de la @coupedefrance contre le @staderennais 😄☀️⚽️ #SRFCUSOpic.twitter.com/8P4yV3T64x — France Bleu Orleans (@FBOrleans) February 27, 2019

Au coeur du Roazhon Park et de la tribune réservée aux supporteurs de l'@US_Orleans. #SRFCUSO@coupedefrancepic.twitter.com/27ds0spb9P — France Bleu Orleans (@FBOrleans) February 27, 2019

Fiers malgré la défaite

Certes, le Stade Rennais s'est rapidement montré supérieur aux Orléanais. Mais les joueurs de Didier Ollé-Nicolle ont longtemps résisté (un peu grâce à la VAR). Les minutes passent et l'optimisme des supporteurs, confiants et euphoriques avant le match, s'efface peu à peu. Le futur huitième de finaliste de la Ligue europa étouffe l'USO et marque aux 65e et 71e minutes par Bourigeaud et Niang.

Après le match, la déception de la défaite s'est transformée rapidement, pour les supporteurs, en fierté. La fierté de ce parcours en Coupe de France qui les a emmené en Normandie, en Bourgogne, en Dordogne, en Mozelle et en Bretagne. Et tout cela au milieu d'un huitième de finale de Coupe de la Ligue contre le PSG.

"Merci pour ces émotions", "fiers de ce que les joueurs ont montré sur le terrain", "une bonne publicité pour le club" confiaient après le match les supporteurs de l'USO. Qui espèrent retrouver cet engouement, en championnat, au stade de la Source.