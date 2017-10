Coupe de France : Une Ligue 2 au programme de Pays Argentonnais, un club amateur pour les Chamois niortais

Le tirage au sort de du 7ème tour de la coupe de France a eu lieu ce jeudi. C'est le tour où les clubs de Ligue 2 entrent en lice. Les Chamois niortais (L2) iront à Tournefeuille (Régional 2). Le petit poucet Pays Argentonnais (Départemental 1) affrontera un gros morceau, Tours (L2).

"On ne pouvait pas rêver mieux, on ne pouvait pas être plus heureux aujourd'hui". Sébastien Chesse, vice-président du club Pays Argentonnais exprime sa joie après l'annonce du tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France. Le club qui évolue en Départemental 1 (10e division) a tiré le gros lot puisque les amateurs du Nord-Deux-Sèvres joueront contre Tours, club de Ligue 2. Huit divisions séparent les deux équipes. "C'est une finale avant l'heure, ça va être magnifique. Que du bonheur ! ", poursuit le vice-président du petit poucet de la compétition.

"C'est historique ! ", lance Stéphane Simonneau le président du club, "l'exploit on va essayer de le tenter. Il ne faut pas se voiler la face, ça va être compliqué, mais on va jouer le match à fond".

Les Chamois niortais face à une équipe de Régional 2

Les Chamois Niortais (L2) iront eux chez les amateurs de Tournefeuille, en banlieue de Toulouse. Le club évolue 5 divisions en dessous, en Régional 2. "Il n'y a pas de match facile. Même si sur ce match-là on part favori, il faudra se méfier d'une équipe que pour l'instant on ne connait pas", commente Denis Renaud, l’entraîneur niortais. Avec l'envie "de revivre le parcours de Coupe de France qu'on a pu vivre la saison dernière". Les Chamois avaient atteint les 8e de finale et avaient affronté les stars du PSG à René Gaillard.

Enfin, Bressuire jouera à Angoulême. Les deux équipes évoluent en National 3. Les rencontres auront lieu le week-end des 10 et 11 novembre.