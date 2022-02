Coupe de France : une qualification royale célébrée à Versailles

A coup sûr, la lumière rouge vif des fumigènes devait être visible depuis la chambre du Roi Louis XIV. Qu'importe, les Versaillais avaient une qualification historique pour les demi-finales de la Coupe de France à fêter! Ils étaient plusieurs centaines devant l'écran géant, installé sur la place du marché, pour encourager leur équipe contre Bergerac, dans le choc des petits poucets en quarts de finale de la plus vieille des compétitions nationales.

Des supporters qui ont vibré sur l'ouverture du score versaillaise d'Inza Diarrassouba (14e), qui ont ensuite déchanté après l'expulsion de Christopher Ibayi (79e) et l'égalisation bergeracoise dans le bout du temps additionnel. Mais ils ont toujours cru en leur équipe, jusqu'à la fameuse séance des tirs au but, remportée 5 à 4.

Fumigènes, feu d'artifice et "on est en demies"

Le dernier tir au but de Waly Diouf au fond des filets et c’est l’explosion. Des feux d’artifice sont lancés, des fumigènes sont allumés et des "on est en demies" sont scandés. Une hystérie collective gagne une ville qui, d’habitude, vibre pour tout sauf le football. "C'est incroyable! Je ne regarde pas le foot d'habitude, mais là, c'était 90 minutes de pur plaisir", s'emporte un jeune Versaillais au micro de France Bleu Paris. "J'ai joué pour le FC Versailles quand j'étais petit, cela me fait beaucoup d'émotions" ajoute un de ses camarades."

Dans la foule, il y avait des fans de foot, des licenciés du FC Versailles, mais aussi des Versaillais qui ne s'intéressaient pas au football, comme Olympe. "Je regarde un peu le foot, parfois avec mon père. Mais là, je me suis laissé emporté par l'atmosphère, c'était super, on est fiers d'être Versaillais, bravo aux joueurs", raconte-t-elle au micro de France Bleu Paris.

Des supporters qui ont tenu à remercier les héros du soir: "Un grand bravo, félicitations, merci de nous amener aussi haut!", s'enthousiasme Nicolas. "Donnez tout pour la demi-finale, même si cela parait improbable, il faut le faire, on y croit!" Une demi-finale face, enfin, à une équipe de Ligue 1, l'OGC Nice. Il faudra un nouvel exploit royal, le 2 mars prochain, pour espérer une couronnement au Stade de France.