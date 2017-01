Coupe de France : Une victoire dans la défaite pour la JA Biarritz

Pas d'exploit pour la Jeanne d'Arc en 32e de finale de la Coupe de France de football. Les amateurs biarrots s'inclinent (6-0) sans regrets face aux pros du Stade Rennais (L1), dans un stade Aguiléra plein (8.451 spectateurs) et une ambiance de feu. Une fête inoubliable pour les anonymes de la JAB.

Ils s'en sont souviendront toute leur vie ! Les Jabistes avaient remporté cette victoire, celle d'une épopée inoubliable pour tout un club, bien avant le coup d'envoi de la rencontre. Le deuxième 32e de finale de Coupe de France dans l'histoire de la Jeanne d'Arc, mais la première confrontation avec une Ligue 1, a donné lieu à une communion incroyable et projeté le petit club de patronage sur le devant de la scène

Joueurs, entraineurs, dirigeants, bénévoles avaient donc mis les petits plats dans les grands pour que la venue de Rennes (Ligue 1) au stade Aguiléra soit la fête de tout Biarritz et du football basque. Pari tenu avec une ambiance de folie dans l'antre du Biarritz Olympique quasi pleine pour l'occasion. Le volume sonore est monté tôt dans la journée pour atteindre un paroxysme à l'arrivée de joueurs biarrots incrédules.

Arrivée des joueurs de la JAB à Aguiléra dans une ambiance de folie © Radio France - Thibault Vincent

Côté terrain en revanche, les amateurs qui rendaient 5 divisions aux Bretons n'ont tenu qu'une petite demi-heure avant de craquer et de prendre 4 buts en 10 minutes, face à des Rennais bien en place, qui avaient pris ce match et l'adversaire au sérieux, ne lui accordant jamais de largesses, comme sur ce but sauvé devant sa ligne par le capitaine rennais Romain Danzé alors que son équipe menait 4-0.

Même à 0-5, le public de Biarritz met le 🔥🔥🔥. C'est ça l'esprit @CoupedeFrance 👏👏👏 pic.twitter.com/UXASyWb61C — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 8, 2017

Les Biarrots auront tenté de sauver l'honneur, mais leurs lacunes techniques et physiques étaient trop criantes. Rien à regretter donc. Les joueurs, qui ont célébré l'évènement avec leur supporter à la fin du match comme si ils l'avaient gagné, avaient le sourire dans les vestiaires