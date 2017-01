Coupe de France / US Avranches - Fleury : attention à la marche !

L’US Avranches reçoit ce soir Fleury en coupe de France de football. Les manchois peuvent se qualifier pour la première fois de leur histoire en 1/8e de finale. Rencontre à vivre dès 17h45 sur France Bleu Cotentin.

Les jeunes du club ont montré le chemin il y a quelques jours en se qualifiant pour les 16e de finale de la coupe de France. L’équipe fanion peut à son tour écrire une belle page de l’histoire de l'US Avranches en coupe de France, la plus belle même. Jamais en 100 éditions les avranchinais n’ont passé le stade des 16e de finale. Les joueurs de National ont les cartes en main. Leur adversaire du soir, Fleury, évolue à l’échelon inférieur. Méfiance tout de même, Avranches ne porte pas si bien que ça le costume de favori en coupe. L’an dernier, les manchois se sont fait surprendre par Saint-Malo (CFA). L’entraîneur avranchinais Damien Ott n’a toujours pas digéré cette élimination précoce et n’a pas manqué de rafraîchir la mémoire de ses joueurs à l’entrainement lundi :

« Aucun manquement au règlement ne sera toléré. L’élimination de l’an dernier face à Saint-Malo, plus jamais. C’est clair ? » (Damien Ott à ses joueurs)

Ce recadrage, c'est aussi relancer une équipe qui marque le pas en championnat. Depuis son exploit face à Laval (Ligue 2, 3-1) au tour précédent, Avranches ne gagne plus. Le défenseur Jonathan Clauss le reconnait, la coupe a été un peu compliquée à digérer:

« On ne s’est pas dit après avoir battu une Ligue 2 on va torpiller tout le monde en championnat, mais inconsciemment il y a peut-être eu un peu de relâchement. On ne devrait pas, mais c’est toujours un peu comme ça malheureusement. »