Coupe de France - Granville / OM : "il ne faudra pas laisser de miettes"

Avant son rendez-vous en coupe de France, l'US Granville a fait le plein de confiance samedi en championnat avec une victoire convaincante contre Vitré (2-0). Désormais, tous les esprits sont tournés vers l'affiche de vendredi contre l'Olympique de Marseille à Caen (à vivre dès 20h00 sur France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie).

L'entraîneur de l'USG Johan Gallon qui a déjà connu cette ambiance si spéciale a prévenu ses joueurs qui pour la plupart n'étaient pas là en 2016 lors de la dernière confrontation contre l'OM :

"On va vivre une semaine comme certains n'en ont jamais vécu dans leur carrière. Ça va être formidable. Chaque jour va être formidable . Il ne faudra rien lâcher."

Pour préparer le match face à l'Olympique de Marseille, l'USG va conserver le même rythme de travail. Deux entraînements sont prévus loin des regards.

"On ne va rien changer. Il ne faut pas créer d'événements supplémentaires, parce que l’événement est déjà assez grand. On va rester dans ce qu'on fait. Il y aura deux entraînements délocalisés dans la semaine. On les tiendra secret un maximum, pour protéger les joueurs de toute cette ferveur populaire."