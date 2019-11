Deux clubs du Loiret disputent le septième tour de la Coupe de France, ce week-end. L'US Orléans et Saint-Pryvé Saint-Hilaire veulent s'appuyer sur leur bon parcours la saison dernière pour rééditer l'exploit et relever la tête.

Coupe de France - US Orléans, Saint-Pryvé Saint-Hilaire: souvenirs, souvenirs...

Orléans, France

L'un comme l'autre a connu une coupe de France 2018/2019 inoubliable. A l'heure de retrouver le septième tour de la compétition, ce week-end, l'US Orléans (Ligue 2) et Saint-Pryvé Saint-Hilaire (Nationale 2) se souviennent des émotions vécues un an plus tôt. Avec l'envie de goûter à nouveau à cette douce euphorie de la coupe.

Deux clubs en difficulté

L'un comme l'autre connaît un début de saison 2019/2020 compliqué. L'US Orléans est dernier de la Ligue 2 et Saint-Pryvé Saint-Hilaire 13e/16 du groupe C de Nationale 2. Alors que les pryvaitains abordent leur quatrième match de Coupe de France cette saison, l'USO entre en lice.

"Pour moi, [la coupe de France] c'est une aventure humaine exceptionnelle, confie l'entraîneur orléanais Didier Ollé-Nicolle. Ça permet de créer quelque chose avec le public qui, pour l'instant, est derrière l'équipe. Mais je sais aussi qu'ils sont frustrés. On leur doit de leur donner des moments de plaisir."

Le technicien de l'USO pense forcément à la réception du PSG en huitièmes de finale de la coupe de la ligue. Énorme affluence au stade de la Source, les enfants rêvent devant Mbappé et Cie... comme ceux au stade du Grand Clos devant la légende de Troyes, Benjamin Nivet, battu en décembre 2018 au Grand Clos.

"Ce qu'on a vécu la saison passée, c'était exceptionnel, grisant, incroyable, explique l'entraîneur pryvaitain Baptiste Ridira. C'est la rareté qui fait la valeur et on ne fera peut-être pas des parcours comme ça tous les ans. Ça doit nous encourager à faire une grosse performance à Moulins-Yzeure."

Le match de l'US Orléans à suivre en direct sur France Bleu

Pour suivre le match de l'US Orléans en région parisienne, un seul endroit: France Bleu Orléans. Branchez-vous dès 18h50 pour l'avant-match avant le coup d'envoi prévu à 19 heures. Nous ferons le point en direct sur l'évolution du score du match de Saint-Pryvé Saint-Hilaire dans l'Allier.

L'entraîneur de l'USO, Didier Ollé-Nicolle, a profité du point presse d'avant-match pour confirmer que Jérémy Vachoux sera titulaire dans les buts à Villemomble. L'ancien lensois est désormais doublure de Thomas Renault dans les buts de orléanais après avoir commencé la saison comme titulaire.

Le groupe de l'USO: Vachoux, Renault - Luzayadio, Marchadier, Ba, Mutombo, Cambon, Pinaud - Demoncy, Talal, Ephestion, Keita - Perrin (incertain), Soumaré, Scheidler, Correa, Bouzrara.