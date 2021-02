L'US Orléans recevra le SO Romorantin, en National 2, ce samedi à 13h30 à la Source pour le 8e tour de la Coupe de France de football. L'USO a éliminé Bourges 18, club de N2, aux tirs aux buts (2-2 à la fin du match) et Romorantin est venu à bout de Tours, en N3, ce dimanche, 1-0.

Coupe de France : US Orléans-SO Romorantin programmé ce samedi à 13h30 pour le 8e tour

On connaît désormais la date et l'heure de ce 8e tour de Coupe de France pour l'US Orléans. Les Orléanais affronteront le SO Romorantin ce samedi à 13h30 à la Source selon le club qui a communiqué la date ce lundi.

Rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

Le match sera à huis-clos mais sera bien sûr diffusé en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 13h30, comme toutes les rencontres de l'USO. Le vainqueur de la rencontre sera qualifié pour les 32e de finales de la compétition, dernière marche avant les 16e et le regroupement avec les clubs professionnels.