Coupe de France : "On va écrire une page du sport en Périgord"

A quelques heures du quart de finale entre Bergerac et Versailles en Coupe de France, l'ancien entraineur et directeur sportif du club, et actuel adjoint à la mairie de Périgueux, Paul Maso, partage son sentiment sur ce match historique en Dordogne.

Paul Maso le confie : il n'a pas bien dormi à la veille de ce match historique en Dordogne, le quart de finale de la Coupe de France entre Bergerac et Versailles. Une première pour le Périgord, qui a même vu les deux villes historiquement opposées, Périgueux et Bergerac, s'unir pour organiser ce match au stade Francis Rongiéras. "C'est l'occasion pour les périgourdins et notre département de vivre une situation historique, assure l'actuel conseiller départemental et adjoint à la mairie de Périgueux, en charge du sport. Je sais qu'on va écrire une page du sport en Périgord qui risque de ne pas se revoir d'ici peu." Paul Maso était l'invité du 6-9 de France Bleu Périgord ce mercredi.

L'ancien entraineur et ex-directeur sportif du Bergerac Perigord Football Club sait que ces moments ont une saveur particulière. "On rêve de moments comme ça, la coupe de France c'est le seul moment en football où on va pouvoir mettre en lumière un territoire, une ville, poursuit Paul Maso. Les footballeurs vont pouvoir entrer en fusion avec la population. Des souvenirs vont rester gravés à jamais."

Le BPFC, un club qui travaille bien mais intégrer le monde professionnel reste "encore compliqué"

Actuel leader de sa poule de National 2, Bergerac vise la coupe de France mais aussi le championnat. Le BPFC peut s'appuyer sur "la stabilité de sa gouvernance" selon le conseiller départemental. Mais l'ancien directeur sportif du club ne voit pas comment un club du Périgord pourrait s'installer durablement dans le monde professionnel : "il faut rester lucide on est sur une petite ville, au-delà du national 2 les moyens pour jouer au football doivent être conséquents, je ne sais pas si dans cette ville, cette région on a les moyens pour aller dans le monde professionnel. On ne pourra pas avoir Mbappé à Bergerac !", sourit-il.