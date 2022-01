Coupe de France : "Versailles, des amateurs qui n'en ont que le nom" prévient le TFC

Oui, le TFC a eu de la chance au tirage en héritant d'un des clubs amateurs encore présents dans la compétition. Oui, le TFC a eu de la chance en voyant le match être inversé pour cause de non-conformité du stade dans les Yvelines. En revanche, les Violets ne sont pas encore qualifiés pour les quarts, loin de là.

"Ils méritent amplement d'être en huitième"

Leader de son championnat de N2, Versailles réalise une très belle saison. Ce n'est pas le coach toulousain, qui a pu visionner certains matches des Franciliens, qui dira le contraire. Lui qui est né dans l'Eure, non loin du 78. "C'est un coin que je connais. La N2 parisienne est très relevée. Ils dominent leur championnat avec la meilleure défense et la deuxième meilleure attaque. On va rencontrer une équipe qui n'a d'amateur que le nom. Ce sont des gens qui travaillent de façon extrêmement professionnelle, qui s'entraînent tous les jours et qui sont structurés comme dans un club pro. Autour de Paris, dans les divisions inférieures, le niveau est supérieur au reste du fait du réservoir énorme. Ils méritent amplement leur place en huitième. Ce n'est pas parce que ce sont des amateurs que ce sera facile pour nous. Les plus grosses difficultés rencontrées en Coupe, c'était contre des amateurs. De Libourne à Trélissac en passant par Cannes. On voit bien que dans cette Coupe, les amateurs ont un niveau très relevé et ça en fait des adversaires difficiles."

Spierings et Desler suspendus

Pour ce huitième de finale de Coupe de France, le TFC sera privé de Stijn Spierings et de Mikkel Deslers, suspendus. Nathan Ngoumou, touché à la cuisse à Bastia le weekend dernier, a lui repris l'entraînement normalement en cette fin de semaine et postule.