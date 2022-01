Coupe de France - Versailles chambre déjà le TFC : "On dit pain au chocolat !"

Ce match s'annonce délicieux. Aussi délicieux que des chocolatines. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France de football a eu lieu mardi soir et le TFC s'en sort bien. Les Toulousains affronteront les amateurs de Versailles, club de National 2, le dernier week-end de janvier.

Des Versaillais déjà impatients d'en découdre. Sur les réseaux sociaux, ils chambrent amicalement les Violets en leur rappelant qu'à Versailles, "on dit pain au chocolat et non chocolatine". Les Yvelinois annoncent également ironiquement "louer le Château" pour la rencontre. "On se voit bientôt, les pitchouns", ajoute le club sur son compte Twitter.

Le TFC accuse réception et apprécie l'humour versaillais. "Les hostilités sont déjà lancées ! "La suprématie du royaume de la chocolatine est déjà en jeu", tweete le club.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix