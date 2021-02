Coupe de France : "On veut continuer notre série" contre Romorantin, Fodé Guirassy attaquant de l'US Orléans

L'US Orléans joue sa place en 32e de finale de la Coupe de France ce samedi après-midi à la Source contre le SO Romorantin, club de N2. Les Orléanais se sont qualifiés dans la douleur au 7e tour, là ce sera encore plus dur contre l'équipe de Yann Lachuer, solide avant l'arrêt du championnat.

Les 32e de finale en ligne de mire pour l'US Orléans. Les Orléanais reçoivent le SO Romorantin, en National 2 (une division en-dessous) ce samedi après-midi à la Source pour le 8e tour de la Coupe de France. Après une qualification difficile et arrachée encore une fois aux tirs aux buts, l'US Orléans va devoir montrer mieux face à une équipe d'une division inférieure.

Mais même si elle évolue en National 2, cette équipe de Romorantin a des atouts indéniables et jouera sa chance à fond pour se qualifier, d'autant que les Romorantinais sont coachés par un ancien orléanais, Yann Lachuer qui arrive en terrain connu. Il faudra se méfier prévient l'attaquant Fodé Guirrassy, arrivé cet hiver de Béziers, pensionnaire de National 2 et qui a affronté justement Romorantin en championnat en début de saison. "On veut poursuivre notre série", espère-t-il. On lui a posé trois questions.

Toi qui viens de Béziers, tu as joué contre Romorantin cette année, est-ce que tu t'en souviens ? À quoi faut-il s'attendre ?

Oui je m'en souviens, c'était une équipe très bien organisée, où les joueurs se connaissent très bien, je pense que ce sera un très bon match. C'est une très belle équipe, ils nous ont posé beaucoup de problèmes avec Béziers, nous on a une très bonne équipe donc il va falloir se mettre au travail. Il y a des joueurs qui ont joué à des niveaux au-dessus, partout et dans plusieurs endroits différents donc il ne faut surtout pas négliger cette équipe. Il va falloir être prêt et se dire que ce n'est pas une N2, que ce n'est pas une équipe en-dessous de nous, il faudra les prendre au sérieux et être le plus efficace possible.

Est-ce que le déplacement à Avranches, pour ne pas jouer finalement, a eu des répercussions sur le physique, sur votre énergie ?

Non ça va, on a bien récupéré, le club a tout mis en place pour qu'on récupère le mieux possible (le trajet a été fait en avion et les joueurs sont revenus dans la nuit de mardi à mercredi, ndlr), donc on est prêt pour entamer ce match et l'aborder de la meilleure des manières.

Vous êtes encore à sept matches sans défaites, vous avez l'occasion d'en ajouter encore un ce samedi, est-ce que c'est aussi l'objectif ?

Oui clairement, quand une équipe ne perd pas, elle fait peur. On veut continuer sur cette série, rester sur cette bonne dynamique et on veut gagner et enchaîner les matches. On va rentrer dans un moment où dans le championnat ça va commencer à être très sérieux donc il va falloir enchaîner et faire des séries. Sept matches sans défaites c'est beau donc il faut continuer comme ça.

Le groupe pour la réception de Romorantin

Karim Coulibaly et Loïc Goujon font leur retour dans un groupe élargi par rapport au championnat.

L'équipe titulaire ressemblera à celle qui aurait dû débuter face à Avranches mardi, sauf Théo Vermot qui sera titulaire dans les buts :

Vermot - Lambèse, Saint-Ruf, Seba, Lapis - Demoncy, T. Keita - Perrin, Talal, Seydi - Soumaré

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

Comme toutes les rencontres de l'US Orléans, celle face au SO Romorantin est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans à partir de 13h30. Le match sera aussi à suivre gratuitement en vidéo sur Besport, avec les commentaires de France Bleu Orléans.