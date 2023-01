Coupe de France : Vierzon affrontera Grenoble (L2) en 8e de finale

Au lendemain de sa qualification historique en 8e de finale de la Coupe de France , le Vierzon FC connaît déjà son prochain adversaire. Le tirage au sort de ce lundi 23 janvier n'a pas laissé beaucoup de suspense : c'est le Grenoble Foot 38, pensionnaire de Ligue 2, qui viendra dans le Cher.

"Petite déception" pour le président du Vierzon FC

"C'est pas ce qu'on avait rêvé, on espérait un gros de Ligue 1", réagit l'entraîneur du Vierzon Football club Davy Mérabty. "Mais avec une Ligue 2, on a une porte de sortie, on vendra chèrement notre peau".

Même son de cloche du côté du président du club, Thierry Pronko : "C'est une petit déception, mais on a vite rebondi avec le coach : on a va jouer pour peut-être aller plus loin, et un quart de finale."

Les 8e de finale de la Coupe de France auront lieu les mardi 7 et mercredi 8 février.

On ne sait pas encore si le club berrichon accueillera les Isérois dans son stade Brouhot, homologué en Ligue 2, mais dont la jauge est limitée à 500 spectateurs. C'est en tout cas le souhait des deux hommes.