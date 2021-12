Coupe de France : Vitré-Nantes devient Nantes-Vitré et se jouera à la Beaujoire

Dommage pour l'AS Vitré, qui s'imaginait sans doute déjà recevoir son 1/16e de finale de coupe de France le 2 janvier (13h45) face à Nantes et faire de cette rencontre une belle fête en Ille-et-Vilaine ou à proximité. Mais faute de trouver un stade qui puisse accueillir des supporters de Nantes en toute sécurité, la commission fédérale de la coupe de France a décidé d'inverser la rencontre, et de la faire jouer au Stade de la Beaujoire à Nantes. C'est ce qu'annonce le FC Nantes ce jeudi après-midi sur son site internet.

Il y a deux ans, la rencontre entre les deux clubs en coupe de France s'était jouée au stade Francis-Le Basser de Laval. Un temps évoqué, le Roazhon Park semblait trop grand pour l'AS Vitré, qui aurait également pu être en difficulté pour gérer la sécurité autour de la rencontre, avec le risque lié à la rivalité entre une partie des supporters rennais et nantais. Le stade municipal de Vitré aurait sans doute faire face à un problème de sécurité identique. Si le désavantage sportif de cette inversion des matchs est évident du côté de Vitré, elle permettra toutefois aux Sang et Or de bénéficier d'une recette sans doute plus importante.