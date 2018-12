Coupe de France : vivez Concarneau - Saint-Malo en direct sur France Bleu Breizh Izel

L'US Concarnoise, club de National, reçoit l'US Saint-Malo, qui évolue une division plus bas, pour une place en 32e de finale de la coupe de France. La rencontre est à vivre sur France Bleu Breizh Izel, francebleu.fr et grâce à l'application mobile France Bleu.

Guillaume Gégousse et le gardien Enzo Basilio

Concarneau, France

Qui se hissera en 32e de finale de finale ? Et ainsi, aura une chance d'affronter une Ligue 1 au tour suivant ?

Ce samedi, l'US Concarnoise reçoit l'US Saint-Malo, lors du huitième tour de la coupe de France. Si le temps n'est pas trop mauvais, ce duel entre deux clubs qui se connaissent très bien pourrait attirer 2.500 personnes.

Les Thoniers favoris, mais gare aux corsaires

Sur le papier, les Thoniers ont l'avantage des pronostics. Les huitièmes de National sont invaincus dans leur stade Guy-Piriou cette saison (trois victoires et quatre nuls en championnat), et leur réputation en coupe de France n'est plus à faire. Concarneau a atteint quatre fois les seizièmes de finale lors des cinq dernières éditions. A ce stade de la compétition, la saison dernière, les Thoniers avaient renversé le Stade Brestois.

Mais l'US Saint-Malo a bien des raisons d'y croire. Troisième de sa poule de National 2, l'équipe de Pierre-Yves David a sorti logiquement le FC Lorient (1-0) au tour précédent. Et c'est aux dépens de Saint-Malo que Concarneau avait arraché sa montée en 2016. L'écart final entre les deux équipes n'avait été que d'un petit point.

Suivez Concarneau - Saint-Malo dès 18 heures 20