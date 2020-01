Coupe de France : vivez FC Lorient - Paris Saint-Germain sur France Bleu Breizh Izel

Lorient, France

Le temps d'un soir, le stade du Moustoir va revivre les ambiances des matchs de gala. Deux ans et demi après avoir quitté la Ligue 1 et six mois avant, du moins l'espère-t'il, de la retrouver, le FC Lorient reçoit le grand favoris de la coupe de France, le Paris Saint-Germain.

Le mauvais état du terrain et la cascade de forfaits à laquelle est confronté le PSG aideront-ils les Merlus à renverser la hiérarchie ?

L'avant match

L'avant-match de l'adversaire (France Bleu Paris)

Les forces en présence

Sylvain Marveaux, victime de douleurs musculaires, est forfait.

Jonathan Delaplace, Maxime Etuin, Julien Ponceau et Franklin Wadja ne sont pas dans le groupe.

Incertains, Houboulang Mendes et Fabien Lemoine sont opérationnels.

Le direct radio

Commentaires de notre consultant, Loïc Druon, et de Thomas Lavaud. Direct dès 20 heures 30. Coup d'envoi, 20 heures 55.

Le direct web