Coupe de France : vivez le 8e de finale OGC Nice - Lyon sur France Bleu Azur

Nice, France

La dernière fois que l'OGC Nice a atteint les quarts de finale de la Coupe de France, François Clerc avait offert la qualification au Gym face à Lyon cette année-là. C'était en 2011, en 16e de finale. Et si le latéral est depuis passé en tribune pour commenter les rencontres de Coupe pour Eurosport, les Aiglons peuvent malgré tout espérer répéter l'histoire ce jeudi soir. Patrick Vieira va aligner sa meilleure équipe possible alors que Rudi Garcia devrait faire tourner.

Lopes forfait, Cherki titulaire côté Lyonnais

Les Lyonnais sont engagés sur tous les tableaux, en France et en Europe, et l'entraîneur rhodanien devrait donner du temps de jeu à des joueurs comme Cherki, Andersen ou Toko-Ekambi. Anthony Lopes est quant à lui touché à l'épaule et ne figure pas dans le groupe. C'est le Roumain Ciprian Tatarusanu qui va enchaîner un troisième match consécutif dans le but lyonnais.

Durmisi et Atal seuls absents, Boudaoui de retour

De son côté, Patrick Vieira peut compter sur un groupe presque complet ce jeudi soir. Seuls Youcef Atal (ménisque) et Riza Durmisi (en phase de reprise) manquent à l'appel. Après des performances convaincantes en défense centrale, Danilo devrait être reconduit aux côtés de son compatriote Dante alors que Christophe Hérelle devrait enchaîner à droite et Stanley Nsoki retrouver son côté gauche. Au milieu, Hicham Boudaoui revient de suspension et pourrait démarrer à droite.