Coupe de France : vivez le derby FC Lorient - En Avant Guingamp sur France Bleu

Ce samedi, En Avant Guingamp et le FC Lorient, tous deux clubs de Ligue 2, s'affrontent lors du septième tour de la coupe de France. Vivez la rencontre sur France Bleu Breizh Izel dès 17 heures 30.

Ce soir, la Ligue de Bretagne va perdre l'un de ses deux plus gros clubs, hiérarchiquement parlant, actuellement en lice en coupe de France ...

La coupe de France ne décerne pas de têtes de série, ne protège pas les plus gros contrairement à la coupe de la Ligue. N'importe qui peut affronter n'importe qui, n'importe quand.

Ce septième tour nous offre donc un duel entre le FC Lorient, deuxième de Ligue 2, et En Avant Guingamp, septième. A eux deux, ils représentent cinq demi-finales et une victoire lors des sept dernières épreuves.

Les présents, comptez-vous

Même si l'opposition en championnat avait tourné en faveur de Guingamp, le FC Lorient est bien le favori parce qu'il reçoit, parce qu'il affiche plus de régularité que son adversaire, et parce que son banc est plus profond.

C'est là que se trouve la clé de ce match. Le vainqueur sera celui qui parviendra à maintenir son niveau de jeu et d'engagement malgré une importante revue d'effectif.

A Lorient, neuf absents

Christophe Pelissier déplore huit absents (Le Fée et Fontaine en sélection ; Hamel suspendu ; Mendes, Sainati et Martins-Pereira blessés ; Delaplace, Lemoine et Le Goff laissés au repos).

Christophe Pelissier : Le tirage, on ne peut rien y faire. Mais on a l'opportunité de s'étalonner, chez nous, contre un adversaire de haut de tableau de Ligue 2. C'est l'occasion rêvée pour ceux qui ont peu de temps de jeu.

En revanche, Hergault, Ponceau et Etuin font leur retour dans le groupe.

A Guingamp, onze absents

Si Lorient est diminué, que dire d'En Avant Guingamp...

L'équipe que pourrait aligner Sylvain Didot avec tous les joueurs déclarés forfait aurait belle allure (le gardien Caillard ; les latéraux Poaty et Pallun ; les défenseurs centraux Eboa Eboa et Sorbon ; les milieux Phiri, Valdivia et Ba ; les attaquants Pierrot, Rodelin et M'Changama).

Sylvain Didot : La coupe de France, c'est sacré à Guingamp. Je veux aller le plus loin possible. Les absents, ce n'est pas la question. On alignera des joueurs, jeunes ou moins jeunes, qui auront l'occasion de trouver du temps de jeu.

Le prometteur Guivarch gardera les buts, tandis que Bussmann pourrait faire sa première comme latéral gauche. Les jeunes Boudjemaa et Carnot devrait jouer au milieu, en soutient de Merghem, qui cherchera à se relancer. En pointe, Roux aura l'occasion d'enchaîner après son but contre Ajaccio.

Les jeunes Urié et (Baptiste) Roux figurent, eux, pour la première fois dans le groupe.

Suivez FC Lorient - EA Guingamp dès 17 heures 30 sur France Bleu Breizh Izel avec Loïc Druon et Thomas Lavaud.