Coupe de France : vivez le match RC Grasse - Rodez en direct sur France Bleu Azur

Le parfum d'une vieille dame de 105 ans enivre cette semaine les pensionnaires de la Paoute. Qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les 16e de finale de la plus ancienne des compétitions, les joueurs du RC Pays de Grasse s'attaquent à une équipe de Ligue 2 ce samedi. Tombeur surprise de Monaco en 32e de finale, Rodez revient sur la Côte d'Azur avec le statut de favori face à Grasse, qui évolue en National 2.

ⓘ Publicité

Muratori en éclaireur

L'objectif du club grassois est d'ailleurs de monter en National à l'issue de la saison et les Azuréens occupent la deuxième place de leur poule. Cette Coupe de France est donc un bonus et une parenthèse enchantée pour les coéquipiers de Vincent Muratori, finaliste de cette Coupe de France avec Monaco en 2010. "C'est super d'affronter un club pro comme Rodez, s'enthousiasme le défenseur. J'aimerais que ce parcours continue pour que ce groupe puisse être mis en avant. Ce qu'on vit, c'est mérité. À nous d'écrire notre histoire."

À lire aussi Coupe de France : France Bleu Azur derrière le RC Pays de Grasse ce week-end

Les Azuréens peuvent espérer créer l'exploit. Opposés au 17e de Ligue 2, ils veulent montrer leur qualité et prouver qu'ils ne sont pas si loin de ce monde professionnel. "On a des mecs qui ont joué à ce niveau, d'autres qui ont les qualités pour, juge le gardien Florian Camus. Je ne vous cache pas qu'on va jouer la gagne. Au départ, on était déçu de ce tirage, on aurait préféré tirer Paris ou Marseille. Mais là, on va tout faire pour passer."

Dernier représentant azuréen

Arès avoir passé six tours dans cette 105e édition de la Coupe de France, le RC Pays de Grasse arrivent pour la première fois dans la peau de l'outsider. "J'ai ressenti plus de pression face à la Tamponnaise au tour précédent, confesse le capitaine Nicolas Medjian. Là on sait qu'on n'est pas favori, mais avec notre public et nos qualités, on sait qu'on peut passer." Dernier représentant azuréen après les éliminations précoces de Nice et Monaco dès les 32e de finale, Grasse se retrouve dans la lumière. "Il faut rendre hommage aux jeunes qui ont fait le boulot lors des premiers tours et permis de vivre cette épopée aujourd'hui, rappelle le capitaine. C'est l'aventure de tout un groupe."

loading

Pour voir encore plus loin, les Grassois pourront compter sur le soutien de plus de 2.000 spectateurs ce samedi à la Paoute. Toutes les places ont été vendues dans la seule tribune et l'ambiance promet d'être belle. Pour ceux qui n'ont pas obtenu leur précieux sésame, rendez-vous dès 17h30 sur France Bleu Azur pour vivre l'avant-match, puis la rencontre en direct et en intégralité.

loading