Coupe de France : vivez les matchs du Cannet-Rocheville et de l'OGC Nice sur France Bleu Azur

Grand dimanche de foot et d'émotion sur France Bleu Azur. On vous propose de vivre en direct et en intégralité les matchs Cannet-Rocheville - OM au stade Vélodrome (13h45) puis SO Cholet - OGC Nice (18h20) en 32e de finale de la Coupe de France. Vive la Coupe !

On espère que vous avez l'estomac bien accroché parque France Bleu Azur vous propose une double dose de football ce dimanche après-midi ! Avec d'abord l'affiche entre le Cannet-Rocheville (National 3) et l'OM (Ligue 1) qui se joue au stade Vélodrome. Coup d'envoi 13h45 pour les joueurs de Farid Tabet qui voudront réaliser l'exploit face aux phocéens. Match à vivre en direct et en intégralité. Avant-match dès 13h durant lequel nous reviendrons sur l'exploit de l'AS Cannes face à Dijon de ce samedi.

Une formalité pour le Gym ?

Ensuite, direction le Maine-et-Loire pour vivre tous ensemble l'entrée en lice des Aiglons sur la pelouse de Cholet (National). Rarement à la fête ces dernières saisons dans cette compétition, le Gym espère cette fois aller loin et doit pour cela, passer sans encombre cette première marche. Ce sera l'occasion de découvrir le gardien Marcin Bulka sous le maillot rouge et noir. Avant-match dès 18h sur France Bleu Azur et coup d'envoi 18h20 !