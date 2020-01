Coupe de France : vivez OGC Nice - Fréjus Saint-Raphaël en direct sur France Bleu Azur

Nice, France

Une coupe pour démarrer l'année. Au chaud à la maison. On peut dire que le Gym démarre en douceur l'année 2020. Sur le papier en tout cas. Face à Fréjus-Saint-Raphaël, un adversaire à la peine en National 2 (10e de sa poule), le Gym n'a pas le droit de se louper. Après quatre éliminations d'affilée en 32e de finale de la compétition, les Aiglons doivent briser cette mauvaise série et gagner un premier match en Coupe de France depuis le fameux 5-4 au Vélodrome en 2014.

Première pour Durmisi

Pour battre les Varois, Patrick Vieira peut compter sur sa nouvelle recrue Riza Durmisi. Le latéral gauche figure pour la première fois dans le groupe après son arrivée en prêt de la Lazio Rome début décembre. Derrière, le Gym est en revanche privé de nombreux éléments. Hérelle, Atal, Pelmard ou Sarr sont absents. Comme Claude-Maurice et Ganago en attaque. Le milieu Rémi Walter, apte physiquement, n'a pas été retenu et devrait quitter le club durant ce mercato.

Fréjus-Saint-Raphaël à la peine en N2

Côté Varois, la Coupe de France est une respiration cette saison. Englué en bas de classement en National 2 (10e sur 16) alors que l'objectif est de remonter en National, l'Étoile se présente à l'Allianz Riviera sans son entraîneur Michel Troin, en voyage longue durée en Australie et sans son directeur sportif Morgan Amalfitano, écarté cette semaine par le club, tout comme l'entraîneur adjoint Julien Faubert, déclassé mais toujours au club. Les Varois ont passé 5 tours et ont notamment éliminé deux clubs des Alpes-Maritimes (Mouhans-Sartoux et Villefranche-Saint-Jean-de-Beaulieu) et le GF38, club de Ligue 2. Attention donc à ne pas prendre à la légère cet adversaire qui avait atteint les quarts de finale de la Coupe en 2017.

Coup d'envoi à 17h15 à l'Allianz Riviera. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié.