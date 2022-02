Coupe de France : "on ne touche pas terre ! On vole" Le FC Versailles, la tête dans les étoiles

"Oh lélé, Oh lala, mais qu'est-ce qui s'est passé, on les a chicotés !" cette chanson a raisonné longtemps dans les vestiaires du vétuste stade Francis-Rongiéras de Périgueux. Un chant qui va devenir un hymne à Versailles puisque les joueurs du FCV78 aiment le scander à pleins poumons après chaque victoire en championnat ou en Coupe de France.

Ce mercredi 9 février va rester en tout cas comme une grande date du football francilien. Le FC Versailles a éliminé Bergerac en quart de finale de coupe de France (1-1, 5-4 tabs). Voilà le club des Yvelines en demi-finales de la compétition, à la sortie de ce match les joueurs étaient sur un petit nuage.

Les réactions

Meylvin Vieira (milieu de terrain) : "ça déclenche un sourire, on vole, je vous l'avoue c'est indescriptible ! On touche même pas terre. Après à titre personnel à mon âge (32 ans), moi je voulais arrêter ma carrière cette saison (sic). Et aujourd'hui je suis en tête du championnat de National 2 et on est en demi-finale de coupe de France... on touche pas terre ! On est dans les nuages là !"

Waly Diouf (défenseur, dernier tireur pour les tabs) : "Incroyable le cinquième ! mais j'étais sur que j'allais marquer. Quelle joie mais quelle joie parce qu'en plus ça n'a pas été facile. On prend un rouge, on termine à 10, on encaisse un but à la 90' (1-1) et finalement on se qualifie... on est content ! Mais vous voyez c'est ce que l'on se disait dans le vestiaire, on ne réalise pas trop. Pour nous à l'instant T, on a juste gagné un match de coupe de France mais il va nous falloir deux ou trois jours pour réaliser, redescendre et comprendre qu'on est dans les 4 dernières équipes qualifiées en Coupe de France."

Izan Diarrassouba (milieu de terrain) : "Franchement... c'est beau, c'est beau, c'est beau !! On vit vraiment un rêve et j'espère franchement ne pas me réveiller. C'est super beau en tous les cas. On y croyait et on l'a fait avec la manière en plus. C'est vraiment la victoire d'un collectif super et franchement cette histoire est dingue !"