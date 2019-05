Coupe de l'Indre : le FC Déols remporte le onzième titre de son histoire au stade Gaston-Petit de Châteauroux

Châteauroux, France

La logique a été respectée sur la pelouse du stade Gaston-Petit de Châteauroux ce mercredi soir. C'est le FC Déols qui a remporté la Coupe de l'Indre face au FC Diors sur le score de 3 buts à 0.

J'ai 38 ans et c'est la première fois que je gagne la Coupe de l'Indre" - Vincent Bernardet, le capitaine du FC Déols

Le vainqueur, qui évolue en Régional 1, a donc remporté la 11ème Coupe de l'Indre de son histoire grâce à deux buts d'Ismaïl Wanzi et un autre de Vincent Bernardet, le capitaine.

"Je suis fier de mes coéquipiers", a déclaré ce dernier à la fin du match. "Ils ont tout donné et ça fait super plaisir de gagner avec ce groupe. En face, ils étaient hargneux et ils avaient envie. Mais on l'a fait ! J'ai 38 ans et c'est la première fois que je gagne la Coupe de l'Indre."

#football La joie des joueurs du FC Déols après leur nouveau titre en Coupe de l’Indre !!! pic.twitter.com/945WClzBAN — France Bleu Berry (@FB_Berry) May 29, 2019

"C'est une immense plaisir", a commenté Alexandre Ballereau, le coach du FC Déols. "On savait aussi que notre propre ennemi, c'était nous-même, mais on a été sérieux et on a fait le travail."

Je pense que la pression nous a rattrapé. C'est dommage, mais ce n'est que partie remise - Jean-Philippe Bois, l'entraîneur de Diors

Le FC Diors n'a pas a rougir de sa performance. L'équipe, qui jouera en Régional 2 l'an prochain, a profité de belles actions pour donner quelques frayeurs aux Déolois.

"On n'a pas vu le vrai visage de Diors" analyse Jean-Philippe Bois, l'entraîneur de Diors. "Je pense que le pression nous a rattrapé. Et puis la préparation a été perturbée avec tous les blessés. Je suis un peu frustré et déçu parce que j'y croyais. C'est dommage, mais ce n'est que partie remise."