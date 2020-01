Coupe de la Ligue (1/2 finale) | Le Stade de Reims battu par le PSG (0-3) voit s'envoler son rêve de finale

Entre déception et fatalisme... Dans un match qui n'a jamais vraiment démarré pour le Stade de Reims, l'illusion n'aura pas duré très longtemps mercredi face à un PSG plus fort et plus efficace. Le stade Delaune prêt à vibrer, les Rémois ont encaissé un but trop tôt pour rêver de finale.

Reims, France

Le contexte est différent mais la finalité est la même. Comme contre Bordeaux en 2007, les Rémois ont échoué aux portes de la finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi sans vraiment exister. Face au PSG ce mercredi, les Rémois ont vite subi. Trop timorés face aux premières vagues parisiennes. Si bien que trop vite, Marquinhos ouvrait le score bien aidé par la sortie hasardeuse de Predrag Rajkovic à la suite d'un coup de pied arrêté. Dès lors les Parisiens sont en gestion. Et il s'en faut de peu que Killian Mbappé n'inscrive un second but, parti seul à la rencontre d'un gardien rémois décidément bien fébrile.

Par séquence, le Stade de Reims tentait de réagir. Trop maladroitement pour inquiéter le gardien parisien. Pire, sur un nouveau coup-franc concédé bêtement, Neymar ne laissait aucune chance au gardien local. Et la tentative de dégagement sur sa ligne de Ghislain Konan était veine. A 2-0 à la pause, les Rémois auront pour crédit de ne pas sombrer face à un PSG plein de maîtrise. Jusque dans un dernier quart d'heure aussi difficile qu'anecdotique. En retard dans un duel avec Marco Verratti, Marshall Munetsi voit rouge. Dès lors, Paris déroule et le jeune Tanguy Kouassi en profite pour inscrire un troisième but. Des ultimes minutes à oublier pour vite se recentrer sur le championnat et Metz qui arrive dès samedi.

A Reims (Stade Delaune), le Paris SG élimine le Stade de Reims 3-0

Mi-temps : 0-2

: 0-2 Spectateurs : 20437

: 20437 Arbitre : M. Mikael Lesage

M. Mikael Lesage Pelouse : moyenne

: moyenne Buts : Marquinhos (9e), Konan csc (32e) et Kouassi (78e) pour Paris

Marquinhos (9e), Konan csc (32e) et Kouassi (78e) pour Paris Avertissements - au Rémois Predrag Rajkovic (85e) ; aux Parisiens Julian Draxler (28e), Marco Verratti (82e), Kylian Mbappé (90e)

au Rémois Predrag Rajkovic (85e) ; aux Parisiens Julian Draxler (28e), Marco Verratti (82e), Kylian Mbappé (90e) Expulsion du Rémois Marshall Munetsi (73e)

du Rémois Marshall Munetsi (73e) Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Disasi, Foket (Kutesa, 59e), Romao (cap) (Romao, 59e), Chavalerin, Munesti, Kamara, Doumbia, Dia (Donis, 78e). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Disasi, Foket (Kutesa, 59e), Romao (cap) (Romao, 59e), Chavalerin, Munesti, Kamara, Doumbia, Dia (Donis, 78e). Entr. : David Guion Paris : Navas - Kimpembé, Marquinhos (cap) (Kouassi, 71e), Diallo, Meunier, Verratti (Choup-Moting, 82e), Paredes, Draxler (Herrera, 46e), Sarabia, Neymar, Mbappé. Entr. : Thomas Tuchel

LES RESULTATS DES 1/2 FINALE

Mardi 21 janvier

Lyon 2-2 (4 tab 3) Lille

Mercredi 22 janvier